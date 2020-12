¡Es oficial! Se anuncia la quinta temporada de “My Hero Academia”

La famosa revista semanal Weekly Shonen Jump, dio conocer el poster oficial de la ya confirmada, quinta temporada de la serie de anime “Boku No Hero” también conocida en el occidente como “My Hero Academia” la cual será producida por los estudios Bones, la fecha del estreno aún no está del todo confirmada, pero se espera que salga a la luz en primavera del próximo año 2021.

Anteriormente los estudios Bones, se han hecho cargo de las pasadas cuatro temporadas, las cuales fueron estrenadas en abril de 2016, abril de 2017, abril de 2018 y octubre de 2019, respectivamente, teniendo en total 88 episodios.

La serie además está incluida como parte del catálogo de la plataforma Funimation en México y Brasil, con doblaje al español latino.

Sinopsis de "My Hero"

En un mundo en el que la mayoría de las personas poseen un superpoder, Izuku Midoriya sueña con convertirse en un héroe a pesar de ser constantemente acosado por su amigo de la infancia Katsuki Bakugou, por no poseer un poder aún. Impulsado por su ídolo All Might, Izuku Midoriya decide no renunciar a su sueño de convertirse en el héroe número uno. Sin embargo, su destino se enlaza con el de su héroe ídolo All Might, quien le hará saber que todos pueden convertirse en héroes.

Por: Ale Ruch