Preciosa: Danna Paola se llevó todas las miradas con su hermosura

A sus 26 años, la cantante Danna Paola sigue abriéndose paso en el mundo del espectáculo por ser una de las nuevas estrellas que se perfilan muy prometedoras tanto por la calidad de su actuación como por su belleza y voz armoniosa a la hora de subirse a los escenarios. Sus posteos de Instagram tampoco dejan duda que ella es una de las más respetadas por parte de productores a la hora de pensar en nuevos proyectos.

Hace pocas horas, Danna Paola compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram donde da cuenta de su belleza y no deja de cautiva a miles de seguidores que no quieren perderse ni un detalle suyo. Es que la estrella que por estos días causa sensación, también marca tendencia en Instagram y otras redes sociales en las que aparece con looks definidos y muy frescos, en lo que su belleza siempre es la protagonista.

En la foto que ya cuenta con miles de likes y cientos de comentarios en donde sus seguidores no dejan de mencionar su gran potencial y frescura, Paola se muestra con la playa de fondo y su rodilla repleta de esa hermosa arena que sólo los lugares paradisiacos poseen. Con su cabellera rubia y un pañuelo blanco y negro en la cabeza, la actriz de Elite, serie de Netflix, encandiló a sus seguidores. De hecho, tanto es así, que uno de sus fans le escribió: “Te rezo todas las noches”.

Y no es para menos, ya que la oriunda de la Ciudad de México causa suspiro siempre que se muestra en las redes sociales. A lo largo de trayectoria, la cantante también a demostrado sus dotes como modelo por calles europeas, también generando estragos en todas las plataformas con una hermosura única. Pero esto no es todo. En los logros que ha sumado a su carrera como estrella latina, Danna también ha demostrado un gran talento como compositora y ha logrado importantes performances en la pantalla de televisión. Además de integrar importantes producciones de Netflix, la morocha ha sido figura en tiras como La Rosa de Guadalupe. En tanto que en la actualidad, en paralelo a su carrera de cantante, podría formar parte de la bioserie de Gloria Trevi.

Danna Paola posando. Fuente: Instagram Danna Paola

Según Carla Estrada, la productora de la serie, la joven de 26 años tendría grandes posibilidades de formar parte de la tira. En este sentido, Estrada dijo que le gustaría que Danna Paola interpretara a una de las máximas exponentes artísticas aztecas en una de sus facetas de adolescente, donde narraría los inicios de la artista.