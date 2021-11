Octavio Ocaña: Nerea Godínez asegura que el actor se le ha manifestado: "Me abrió puertas, me tiró cosas" | VIDEO

Desde el pasado 29 de octubre el nombre de Octavio Ocaña ha acaparado la atención de las personas y en especial de sus fans, pues es la fecha en la que perdió la vida por un disparo tras estrellar su camioneta durante una persecución policiaca en el Estado de México.

Fue así como se desató toda una serie de investigaciones sobre el caso, por las condiciones en las que perdió la vida, así como las declaraciones de sus familiares, compañeros de trabajo y hasta de su novia Nerea Godínez. Ésta última ha cobrado cierta "popularidad" desde que fue señalada como presunta responsable del deceso del actor.

En primer lugar, se dio a conocer su sentir, pues dio a conocer que ya estaba comprometida con "Benito Rivers" de la serie "Vecinos". Posteriormente, comenzó a ser atacada después de que la cuenta @elgatovidente la señalo de tener amistades peligrosas (posibles miembros del crimen organizado) que pudieron estar relacionadas en el funesto caso, hecho que negó rotundamente. Ahora, dijo que ya se manifestó su pareja con ella.

Nerea Godi´nez dice que espíritu de Octavio Ocaña la visitó

Ante las cámaras de De Primera Mano, Godi´nez explicó que intenta vivir su día a día desde la partida de Octavio. Sin embargo, aseguro que ya se hizo presente a través de manifestaciones paranormales como abrirle puertas o tirarle cosas.

"Sí, ya se hizo presente. Me abrió puertas, me tiró cosas. Ya, ya se hizo presente casi con todos nosotros ta se ha hecho presente", mencionó. Este hecho le generó miedo en un principio, pero después dijo que se calmó y pensó que "probablemente es él".

Sobre sus redes sociales dijo que no las va a cerrar, sólo que ya no irá a entrevistas a los medios de comunicación porque es algo que le cayó de golpe y no supo manejar. "Prefiero tomar mi distancia y seguir mi vida normal publicando mis cosas como lo he hecho toda la vida", aseguró.

