Octavio Ocaña: Escorpión Dorado revela INÉDITO VIDEO y suspenden a tres policías; detalles del caso hoy 11 de noviembre

La muerte de Octavio Ocaña, artista reconocido por interpretar a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos", sigue conmocionando a cierto sector de la población, pues continúan saliendo a la luz videos y fotografías de cómo era la vida del fallecido actor. Incluso, sus compañeros de trabajo han compartido momentos que vivieron con él.

El primero que se llevó los reflectores el día de hoy fue Alex Montiel, conocido en el mundo de Internet como "El Escorpión Dorado", quien a través de redes sociales compartió un inédito video donde se aprecia a Octavio realizando una de sus más grandes pasiones: el fútbol.

En el clip publicado en Instagram, el peculiar influencer enmascarado platica con el hoy occiso y bromean sobre su personaje en la serie de Televisa "Vecinos".

"¿Pues no que no querías ser actor?", se escucha al Escorpión Dorado. A lo que Octavio responde de una manera peculiar y divertida. "Yo no quiero ser actor, solamente quiero hacerle a la mama%$&".

Y es que según el clip el evento fue una "cascarita" entre actores, influencers y comediantes.

Policías suspendidos

Durante el miércoles 10 de noviembre se dio a conocer que 3 policías involucrados en el caso de Octavio Ocaña fueron suspendidos.

Los uniformados que estarían separados de su cargo serían los dos que estuvieron en la persecución donde murió Ocaña y una tercera policía, la cual se encargó de difundir videos del artista a través de Facebook.

Los oficiales del municipio estarían suspendidos hasta que se lleve una investigación interna en la Comisión de Honor y Justicia.

SEGUIR LEYENDO

Octavio Ocaña se perdió importante momento familiar junto a su hermana; ya estaba muerto cuando ella celebraba

Octavio Ocaña: Escorpión Dorado sorprende con inédito VIDEO como nunca se vio al actor de "Vecinos"

Octavio Ocaña: Roxana Castellanos revela cómo será grabar “Vecinos” sin “Benito”