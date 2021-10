MasterChef Celebrity: Esto es lo que la producción quiso ocultar, pero en Internet se percatan rarezas en la grabación

MasterChef Celebrity celebró su capítulo 11 lleno de emociones encontradas, por una parte los cocineros recordaron a las personas que ya no están en la tierra y por otro sufrieron la eliminación de Jimena Pérez “Choco”.

En el episodio además de llanto, recuerdos, desastre y comida tradicional hubo algunos errores de continuidad que los usuarios de Internet y redes sociales no dejaron pasar.

“¿Se dieron cuenta que en el primer reto no todos cocinaron al mismo tiempo? Está súper editado esto”, escribió desde su cuenta @Lacomadritaof2, a lo que otros cibernautas contestaron que no estaban de acuerdo con que no dijeran lo que verdaderamente pasó.

Cabe recordar que todo se desató con la llegada del Covid 19 a la “cocina más famosa de México”, pues durante uno de los capítulos el chef invitado Fernando Stovell quien aseguran fue el principal infectado, después celebridades como el chef José Ramón Castillo, Rebecca de Alba, Patricia Navidad, David Salomón y Paco Chacón también se ausentaron del proyecto.

La producción hasta la fecha no ha mencionado que fue por Covid 19, pero se sabe que eso es lo que paso, por declaraciones de los participantes que lograron salir adelante y victoriosos de la enfermedad.

Para poder seguir con la grabación invitaron a otros famosos que ya habían sido eliminados estos fueron Daniel Alexis “Bebeshita por Paty Navidad, William Valdés por David Salomón y Javier Valdés por Paco Chacón.

En la realización del capítulo 11 los cortes en la edición fueron evidentes, los concursantes no cocinaron al mismo tiempo y las participaciones de Rebecca están grabadas y sobrepuestas, además que Aída Cuevas también se ausentó y llegó Matilde a remplazarla.

“Cada vez creo menos en ese programa, los chefs ni siquiera pasan a sus estaciones porque saben que ellos no están cocinando, no siquiera les dan una crítica solo cantinflean cuando prueban los platos”, escribió otro usuario.

