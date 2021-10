MasterChef Celebrity: Jimena Pérez la “Choco” se va del programa por un pequeño error

El capítulo 11 de MasterChef Celebrity estuvo cargado de emociones, los participantes llevaron a cabo un homenaje especial al Día de Muertos, aunque para uno de ellos no tuvo excelentes resultados.

Recordar a los que ya no están en la tierra fue el principal objetivo del emotivo episodio, además de dar a conocer las tradiciones mexicanas y la gastronomía tan especial que se prepara para esta fecha.

Durante la bienvenida se anunció la ausencia de Aida Cuevas, quien por problemas de salud no estuvo presente, para sustituirla llegó la periodista Matilde Obregón.

El primer reto fue cocinar pan de muerto, una receta emblemática de la cultura mexicana, los famosos ofrecieron sus mejores recetas para sorprender a los jueces, los que subieron al balcón fueron las personas que están en representación de otros artistas.

Los que se quedaron en las estaciones tuvieron que preparar un platillo que les recordara a un ser querido que ya no está vivo, los que no lograron completar el reto y se fueron a mandil negro fueron; Jimena Pérez “Choco”, Aristeo, Tony Baldi y Stephanie Salas.

Ya con el mandil negro los cocineros prepararon una nueva receta que les recordara a un ser querido que amaran mucho, pipián, coctel de camarón, pozole y pollo con curri fueron degustados por el chef Herrera, la chef Betty y el chef Juan Ramón Castillo.

Quien no logró la aprobación de los expertos fue Jimena Pérez, que a pesar de ser una de las mejores cocineras, tuvo un error técnico que según los jueces todos pudieron tener, pero a estas alturas de la contienda no pueden dejar pasar, el problema fue que su pipián no estaba realizado correctamente

Con una porra de “Te queremos Choco, te queremos” sus compañeros despidieron a la una de las participantes más queridas de la primera emisión de MasterChef Celebrity.

