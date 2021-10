Lenny Kravitz presume visita a Chihuahua con impresionante FOTO

Lenny Kravitz se encuentra de visita en Chihuahua y en sus redes sociales compartió una imagen en donde se le pude ver en compañía de una águila real. El estadounidense es considerado como uno de los mejores músicos de los últimos tiempos, por lo que también cuenta con una gran cantidad de seguidores en Instagram.

En la fotografía se puede apreciar al intérprete de "Again" con una playera negra, pantalón café y unas botas puntiagudas. En su mano izquierda se encuentra el águila real y de fondo se ve en desierto con el sol cayendo sobre él. Hasta el momento, la imagen cuenta con más de 104 mil likes.

El cantautor agregó la ubicación en su publicación, pero se desconoce en que parte del estado de Chihuahua se encuentra. La descripción a la imagen fue "Tick tock tock do do do do" y con el crédito a Rodney Burns por la fotografía. Hasta el momento se desconoce el motivo de su visita.

Información en curso