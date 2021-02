PAREJAS de HOLLYWOOD que no creerás que fueron NOVIOS

Ya sea por diferencia de edades, exceso de proyectos exitosos para uno y fracasos para el otro, o simplemente porque eran parejas tan extrañas que no te imaginabas qué los unía. El caso es que Hollywood siempre nos ha dado relaciones extrañas dignas de olvido. Pero, en esta ocasión, recordaremos algunas o te revelaremos otras que ni siquiera conocías.

Macaulay Culkin y Mila Kunis

Comenzaron a salir en 2002 y si, aunque no lo creas o recuerdes, la relación duró ocho años. Mila Kunis ha confesado que en parte se siente culpable del rompimiento, aunado a los cambios que tuvo Culkin por problemas emocionales. Ahora, es pareja de Ashton Kutcher.

Jared Leto y Cameron Diaz

La relación de Jared Leto y Cameron Diaz duró 6 años, de 1998 al 2004. Tenían planes serios pero nunca se llevaron a cabo. Era la época de crecimiento para ella luego de co-protagonizar La Máscara y Los Ángeles de Charlie. Actualmente él se mantiene vigente con filmes en Hollywood y ella lleva años alejadas de los reflectores, además que fue mamá.

Blake Lively y Penn Badgley

¿Sabías que Serena van der Woodsen y Dan Humphrey salían en la vida real? Blake y Penn comenzaron a salir en 2007 mientras trabajaba en “Gossip Girl”. Terminaron las cosas en 2010, sin embargo su amor en el show siguió intacto. Actualmente ella está casada y con hijos con Ryan Reynolds.

Sandra Bullock y Ryan Gosling

Después de reunirse en el rodaje del thriller policiaco Murder by Numbers, Sandra Bullock y Ryan Gosling comenzaron a salir en 2002. Sólo estuvieron juntos un año. En el momento, ella rondaba los 38 años y él 22. Actualmente ambos tienen familias sólidas y con hijos.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt se conocieron en el set de la película Seven (1995) y comenzaron a salir después. Terminaron tres años después y él le rompió el corazón. Luego Brad encontró a Jennifer Aniston, se casaron y luego la dejó por Angelina Jolie. Actualmente Paltrow y Pitt son estrellas consagradas de Hollywood.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr.

La estrella de Sex and the City y Iron Man comenzaron a salir en 1984, cuando no imaginaban siquiera el éxito que tendrían sus carreras. Fueron un icono de las parejas de Hollywood, pero decidieron poner fin a su relación en 1991, luego de siete años y muchas fiestas con excesos. Actualmente, Robert Downey Jr. es una de las máximas figuras mediáticas del mundo Marvel y todo Hollywood.

Kylie Minogue y Lenny Kravitz

Su relación fue breve, a principios de la década de los 90. Ella se convirtió una figura de la música pop, dance y electrónico de esos años, mientras Lenny sigue tan vigente como siempre. Ambos llevan una vida más tranquila ahora y tienen un pacto de no envejecer, están increíbles.

