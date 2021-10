Erika Buenfil muestra parte de su INCREÍBLE disfraz para Halloween y conquista TikTok: VIDEO

Desde hace más de un año, Erika Buenfil ha logrado mantenerse como una de las máximas figuras del TikTok pues ha sabido aprovechar diferentes situaciones para sorprender a sus miles de seguidores con sus divertidos videos en los que sale bailando, cantando y hasta imitando a otras celebridades, además ha aprovechado diversas celebraciones para subir contenido alusivo a ciertas fechas tal como lo hizo en una de sus últimas publicaciones en la que sorprendió al mostrar parte de lo que sería su disfraz para Halloween, el cual, se festejará el próximo fin de semana.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil de TikTok donde Erika Buenfil publicó un divertido video en el que aparece con un espectacular maquillaje que confundió a varios de sus seguidores pues hizo parecer que tenía tres rostros diferentes, además, mientras se daba los toques finales a su caracterización protagonizó un divertido lip sync en el que su mamá la manda a la tienda, por lo que su publicación tuvo un gran éxito en esta red social.

En otro video mostró el resultado final del maquillaje y simplemente lució espectacular pues además de tener tres rostros también se tenía una gran cantidad de broches de acero en el cabello por lo que tenía un aspecto digno de ganar cualquier concurso de disfraces en el próximo Halloween.

Tras las publicaciones de “La Reina del TikTok”, los halagos no se hicieron esperar, además, comenzaron a preguntarle sobre quien había sido el encargado de realizar el espectacular maquillaje, incluso, le pidieron subir un tutorial para que puedan replicar su aspecto en las próximas fiestas de Halloween.

Hasta el momento, entre ambas publicaciones de Erika Buenfil acumulan cerca de dos millones de reproducciones y miles de likes tan solo en TikTok pues cabe mencionar que la actriz también publicó dichos videos en otras redes sociales donde también se hicieron virales por la espectacular forma en la que luce.

Erika Buenfil triunfó en redes con su espectacular maquillaje. Foto: Tiktok. erikabuenfiloficial

Erika Buenfil vs Inés Gómez Mont

“La Reina del TikTok" e Inés Gómez Mont tienen una rivalidad desde hace algunos años debido a que la ex colaboradora de “Ventaneando” fue quien ventiló la verdadera identidad del hijo de Erika Buenfil, sin embargo, tras los pleitos legales que enfrenta con la justicia trascendió que la bella actriz nacida en Nuevo León se había burlado de la conductora llamándola “prófuga”, sin embargo, la actriz de “Vencer el pasado” aprovechó para desmentir estas versiones y aseguró que se encuentra tranquila pues la vida va acomodando las piezas por sí misma.

"Yo no he dicho nada de Inés Gómez Mont ni en ninguna parte, ¡yo nunca dije nada!, todo han sido cosas que han dicho, a lo mejor yo le di like nada más, pero de decirlo, mira, yo no le deseo mal a la gente, y yo creo que la vida va acomodando y hay piezas sueltas que se tienen que ir acomodando en el rompecabezas, yo no culpo a nadie de nada, yo soy muy feliz, tengo un hijo hermoso, orgullosa mamá, todo mundo sabe quién es el papá de Nicolás, y no tengo nada que ocultar, soy libre, no le debo nada a nadie y que Dios nos bendiga a todos y a ella también”, sentenció Erika Buenfil durante un encuentro con diferentes medios.

