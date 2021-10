Erika Buenfil opina esto de Eiza González para interpretar a María Félix

Erika Buenfil, quien trabajó con Eiza González en la telenovela "Amores Verdaderos", consideró que la joven actriz cuenta con los elementos necesarios para interpretar a María Félix, además de que está dejando en alto el nombre de México.

La llamada "reina de TikTok" sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, en donde recordó que Eiza y ella actuaron juntas, Buenfil tuvo el papel de su madre.

"Estaba muy jovencita, pero las primeras escenas, a mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre ‘está muy verde’, pero independientemente de lo jovencita, ¡tenía un talento impresionante!, es una chava muy talentosa, sabe muy bien lo que quiere, se maneja muy bien, la han manejado muy bien, además de guapísima", comentó sobre González.

Por lo que aseguró que la joven actriz podría interpretar a la "Doña", además de que no necesita ser productora para darse cuenta del talento con el que cuenta Eiza.

"Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que le puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación, y yo creo que Eiza si puede", señaló.

Caso Inés Gómez Mont

Erika Buenfil decidió no volver a emitir ningún comentario luego de que en días pasados trascendió que la actriz llamó “prófuga de la justicia” a Inés Gómez Mont.

Ante el escándalo que vive la conductora y su esposo al ser señalados de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 2 mil 950 millones de pesos, en redes sociales se recordó el momento en que Gómez Mont reveló la identidad del padre del hijo de Buenfil, por lo que diversos internautas etiquetaron a la actriz y ella respondió:

“Mi hijo es de Ernesto, pero ¿ella? Está prófuga. Creyó que me hacía daño, solo se adelantó sin derecho a hablar. Ella ¿dónde anda?”.

Sin embargo, durante su encuentro con la prensa, Erika prefirió dar por olvidado el tema y ante la pregunta de los reporteros sobre su reciente declaración, únicamente dijo: "La siguiente pregunta… no quiero hablar de eso corazón".