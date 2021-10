Erika Buenfil: ellas son las GUAPAS y desconocidas HERMANAS de “La Reina del TikTok” | FOTO

Erika Buenfil está viviendo un segundo aire en su carrera artística desde hace algunos meses debido a que incursionó exitosamente en el mundo de las redes sociales con sus divertidos e ingeniosos videos en TikTok, por lo que nuevamente volvió a convertirse en una de las figuras más mediáticas de la farándula y pese a que la actriz trata de mantener su vida privada lo más alejada de los reflectores, recientemente sorprendió al dejarse ver como pocas veces: junto a sus hermanas

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz nacida en Nuevo León, quien también es conocida en redes sociales como “La Reina del TikTok” compartió una fotografía en la que posa sonriente junto a sus hermanas Elisa María y Martha Buenfil. En la imagen, las tres hermosas mujeres aparecen vistiendo atuendos casuales y posando muy sonrientes.

Tras la publicación de Erika Buenfil, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y además de resaltar la belleza de la actriz y de sus hermanas, decenas de internautas quedaron con la boca abierta por el increíble parecido que hay entre las tres, además, aunque se desconoce su edad, señalaron que todas lucen muy joviales.

Así presumió Erika Buenfil a sus hermanas. Foto: IG: erikabuenfil50

“Más que feliz, Mis hermanas Elisa y Martha”, fue el texto que escribió Erika Buenfil para acompañar su publicación en la que no dio más detalles sobre la reunión con sus consanguíneas, sin embargo, este fin de semana, la actriz de “Vencer el pasado” dejó ver que la familia se reunió en Monterrey, Nuevo León para la boda de su sobrino Daniel, por lo que fue el motivo perfecto para pasar unos días con sus hermanas y el resto de su familia.

Cabe mencionar que la actriz, también compartió algunas fotografías de la boda junto a los novios y junto a su hijo, Nicolás, quien fue el responsable de animarla a iniciarse en el mundo de las redes sociales, además, el joven se llevó cientos de halagos, incluso, algunas de sus seguidoras no titubearon y llamaron “suegra” a la actriz de 57 años de edad.

La actriz y su hijo Nicolás fueron llenados de halagos en redes sociales. Foto: IG: erikabuenfil50

Erika Buenfil revela el secreto de su belleza

Como se mencionó antes, Erika Buenfil es una de las figuras más populares de la televisión mexicana y de las redes sociales en la actualidad y por ello, es común verla despampanante en sus publicaciones por lo que ha surgido la duda entre sus seguidores si se ha hecho algún tipo de “arreglito” en su rostro, por lo que la actriz salió a hablar sobre el tema para responder todas las dudas de sus seguidores.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy donde la querida actriz reveló que hasta ahora, no se ha hecho ninguna cirugía, por lo que todo lo que se ve a cuadro es natural, no obstante, señaló que no se cierra a la posibilidad de hacerse un “arreglito” en un futuro, sin embargo, señaló que hay un fuerte motivo por el que lo pensaría más de dos veces.

“No tengo ninguna cirugía en mi cara, esta soy yo con mis arrugas (…) no le digo no a nada, pero sí le tengo miedo a una cirugía, no porque vaya a quedar mal, pero me da miedo el quirófano, Si algún día lo hago, tendría que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo”, comentó Erika Buenfil.

