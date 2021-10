Erika Buenfil, de las telenovelas a reina de redes sociales

La pandemia nos obligó, a la mayoría, a cambiar de hábitos, desde los más básicos como el lugar donde comemos y laboramos, hasta los más drásticos como mudarnos o despedirnos de algunos seres queridos. Sin embargo, hubo quienes vieron esto como la posibilidad de experimentar en otros campos, tal es el caso de la actriz Erika Buenfil, quien de manera sorpresiva encontró en TikTok una nueva oportunidad que además la conectó con una generación que desconocía su trayectoria de casi 50 años en la televisión mexicana.

“No sabía ni qué iba a pasar, ahora estamos más tranquilos, pero cuando recién empezó a suceder me acuerdo perfecto que fue como un impacto personal, de hecho, abrí un canal de YouTube normal y hasta me daba pena comentarlo”, nos comparte Erika, precisamente el día en que las redes sociales más usadas colapsaron a nivel mundial.

La actriz mexicana continúa: “Cuando recién tenía dos o tres videos que había subido, fuimos a una alfombra roja del Circo del Sol, me llevé a mi hijo, y a la hora de pasar por la alfombra se me vinieron todos los periodistas, yo no tenía proyecto de telenovela, pero todo mundo me quería preguntar sobre mi canal de YouTube”.

Esa fue la primera vez que Erika supo que en los medios digitales había un nicho que podía explorar y explotar gracias a su carisma y talento; sin embargo, reconoce que también implica mucha dedicación: “Es padre, pero es pesado, es mucho trabajo; es atractivo, pero no es fácil estar creando ideas”. Para Erika, descubrirse como una tiktoker fue un regalo de la vida que no sólo le dio otra fuente de ingresos, sino la manera de conectar con otro tipo de audiencia que ha visto en ella un ejemplo sano en medio de toda la oferta de las redes sociales.

También contó que lograr que un video “pegue” en TikTok tiene su encanto y su esencia; en mi caso, dijo, “Creo que si lo planeas o produces mucho no le va bien, a menos de que sean estos TikToks que editan increíble los jóvenes, se avientan de un lado y aparecen en una alberca, luego dan un brinco y aparecen en una montaña, esos ya son TikToks producidos con una cámara, hay cosas sensacionales. Pero yo siempre lo hice por instinto, no tomé ninguna clase ni mucho menos, y de pronto el algoritmo o el público decide qué le gusta y qué no”.

Concluyó platicándo cómo planea cerrar su año “Todo está en secreto, se irán enterando poquito a poco, por lo pronto termino Vencer el pasado y tengo algunos proyectos comerciales importantes para mi carrera, pero proyecto en forma no quiero anunciar todavía; sí hay, pero hasta que no se sepa, no me gusta andar contando”.