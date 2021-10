La Más Draga: Yuri será la próxima invitada y la tunden por comentarios homofóbicos

La cantante Yuri será la próxima jueza invitada en el programa La Más Draga, por lo que usuarios en redes sociales criticaron su participación y recordaron los comentarios que ha hecho.

Fue en redes sociales que se dio a conocer la participación de la veracruzana, lo cual se conoce un día antes de la emisión del programa. En esta ocasión, fue ella la que confirmó su participación en el reality show.

Y compartió que se la pasó muy bien, “gracias amigo es real lo que dices, si odiaba tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”.

Lo anterior fue porque un usuario cuestionó que si ya les había perdonado lo pecadores e incorrectos que son ante sus ojos. Mientras que el resto de los internautas criticaron la decisión de incluirla en el programa.

Los fans recordaron que en el 2016, Yuri promocionó la película Pink, en la que se narra la historia de una familia del mismo sexo que no podían adoptar, fue un hecho que molestó mucho a la comunidad LGBT+. Al respecto, explicó: "Yo no soy homofóbica, una cosa es que yo tenga mis puntos de vista respecto a la adopción y otra que yo sea homofóbica, y eso sí es algo que no voy a permitir. Homofóbica significa rechazo, pido que la gente primero cheque lo que subí a mis redes, porque yo no dije nada, lo único que puse fue ‘ojalá la vean’. Yo soy promotora de la película, que yo escogí a los actores o que me quiero levantar en armas para que no adopte, yo quien soy, soy una simple mortal más", señaló.

Otro episodio fue que en un entrevista para CNN en el 2017, la intérprete indicó que, como mujer cristiana, no estaba de acuerdo con el hecho de que las parejas del mismo sexo adoptaran. “Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable". Además comentó que las personas heterosexuales debían adoptar.

Ante los comentarios que se han generado por la participación de la veracruzana, la producción del programa no ha mencionado nada al respecto.

