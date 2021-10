Ale Capetillo copia outfit total black de Belinda y conquista las calles de España: FOTOS

Ale Capetillo, hija de la actriz Biby Gaytán, actualmente vive en Madrid, España, desde donde luce sus mejores outfits, pero recientemente coincidió con un look total black que la cantante Belinda ya había mostrado en sus redes sociales, por lo que parece ser el atuendo en tendencia.

La también hija del actor y cantante Eduardo Capetillo, tiene 22 años, y ya se ha convertido en una influencer en las redes sociales, donde suma miles de seguidores con quienes comparte consejos de moda, belleza y estilo de vida; además de mostrar que es una auténtica fashionista.

Por su parte, Belinda ha sido un referente de estilo desde hace muchos años, pues recordemos que la prometida del cantante Christian Nodal comenzó su carrera artística siendo una niña, y desde su adolescencia comenzó a imponer tendencia con sus looks.

Ale Capetillo conquista España con look total black

Fue este jueves cuando Alejandra publicó en su cuenta de Instagram, donde suma 436 mil seguidores, un par de fotografías en las que se le ve posando desde las calles de Madrid, en España, con un favorecedor atuendo en color negro con el que destacó su estilo y belleza.

Ale conquistó España con su atuendos. Foto: Especial

Capetillo se dejó ver con un look de falda, que combinó con un top de escote redondo, un saco largo de dos botones, medias y las botas de suela gruesa que están en tendencia y llevan todas las celebridades. Para completar el atuendo, llevó una bolsa de colores que ya ha presumido con otros outfits.

"Note to self: Work on you, for you" (Nota para mí mismo: Trabaja en ti, para ti), fue la frase con la que la hija de Gaytán y Capetillo compartió con sus miles de fanáticos las imágenes, mismas en las que demuestra que es una amante de la moda, y sobre todo que tiene un gran estilo para vestir.

La influencer saca su lado fashionista. Foto: Especial

Belinda se luce como fashionista con sensual outfit

Pero parece que este atuendo es el atuendo ganador del otoño, pues la guapa cantante y actriz también eligió el total look en negro para asistir a un evento con una conocida marca de joyería para la que es imagen desde hace varios años y en donde fue la encargada de cortar el listón inaugural.

Para la ocasión, Belinda eligió llevar un mini vestido negro muy ajustado y a ala altura de los muslos, el cual combinó con un saco largo en el mismo tono, unas medias con los logos de unas de sus marcas favoritas, Gucci, lentes oscuros y botas de suela gruesa, justo como Ale Capetillo.

Belinda derrocha estilo con su total black. Foto: Especial

