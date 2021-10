BELINDA impone moda de otoño con este ATREVIDO vestido negro: FOTOS

Cuando se trata de moda, estilo original e imponer una tendencia que toda mujer anhele llevar, Belinda en definitiva está a la cabeza de las preferencias. Siempre se habla de ella por su talento musical y, claro está, por el tórrido romance que vive con Christian Nodal, quien ha colocado a la artista en el pedestal de su corazón para hacerla su musa y amor eterno.

Por tal razón, cuando no vemos a Belinda en alguna de las facetas mencionadas, sabemos bien que podrá darnos alguna sorpresa con su sola presencia, siempre misteriosa e indescifrable.

Y así sucedió hace tan sólo unas horas, cuando a través de su cuenta de instagram @belindapop la cantante se mostró más atrevida que nunca, con un outfit que dejó clara la belleza y porte que siempre lleva, sumado a su capacidad para marcar tendencia en este mes de octubre, con el otoño en pleno y un tono y diseño que le va a la perfección.

Belinda presume vestido negro para otoño

Con cabello recogido, acompañada de unas gafas oscuras y una chaqueta en igual tono oscuro, Belinda preparó una pose que dejó a millones de fans de rodillas ante ella.

La mirada siempre a la lente para derrochar dulzura con sus profundos ojos claros, fue el punto hipnótico para atrapar la atención de quien estuviera cerca o, como fue el caso, de quien fuera a disfrutar las imágenes a través de redes sociales.

Y es que como lo sabemos, Belinda no hace las cosas por casualidad, no, ella siempre sabe qué efecto quiere lograr en las personas con cada una de sus acciones. Y esta vez, no fue la excepción.

Derrocha sensualidad con entallado vestido

Además de que el otoño está en plenitud, Belinda ve venir las fiestas de Día de Muertos y Halloween, algo que en definitiva ayudará a imponer esa moda con tonos oscuros.

Claro está, la ocasión reciente se impuso con un outfit casual y a la vez formal, delineando su delgada y delicada figura con un vestido negro ceñido al cuerpo, haciendo par con medias y botines, muy al estilo de la cantante.

Si había una duda de que ella sabe conquistar y va por el mundo ganando como siempre, aquí la muestra de su triunfo.