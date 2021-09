Ale Capetillo revela cuando hará abuela a Biby Gaytán; esto piensa de ser mamá

La hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra, radica actualmente en España y se ha convertido en una influencer de moda en redes sociales, donde tiene mucha interacción con sus fans, a quienes recientemente contestó a la pregunta de para cuándo piensa ser mamá.

Ale, como es conocida en las plataformas digitales y llamada por su familia y amigos, tiene 22 años y desde hace casi un año dejó México para irse a trabajar a España, país donde ha desarrollado su faceta de joven fashionista, pues a su corta edad ya se deja ver como una prometedora experta en moda.

A través de su cuenta de Instagram y su canal de Youtube, comparte consejos para sus miles de fanáticos, quienes en muchas ocasiones le han expresado su agradecimiento por los tips de belleza, moda y estilo de vida que da, pues sin duda se trata de una chica con gran estilo.

Ale Capetillo revela cuando quiere ser mamá

Este jueves, la hija de Gaytán realizó con sus fanáticos una dinámica de preguntas y respuestas que titulo "Jueves de chisme", donde invitó a sus seguidores a contarle algo. En sus historias de Instagram resolvió algunas incógnitas, y también recibió saludos, sin embargo, llamó la atención una de sus declaraciones.

Capetillo, quien actualmente trabaja en una empresa del ramo textil, recibió por parte de uno de sus fans la pregunta: ¿Alos cuántos años te gustaría ser mamá", lo que significaría que haría abuelos a sus padres, los también cantantes Biby y Eduardo, con quienes demuestra tener una gran relación.

"No sé, la verdad antes sí sabía, pero ahora no lo sé", fue la respuesta de Ale, quien agregó: "Yo creo que cuando esté enamorada y segura de la persona con la que esté", dejando ver que entre sus planes de vida sí está el ser mamá, aunque todavía es una mujer muy joven.

Así respondió Ale Capetillo sobre ser mamá. Foto: Especial

Alejandra habla de sus relaciones amorosas

Otro de los temas que causó polémica fue el de sus relaciones amorosas, debido a que uno de sus fans escribió que la había visto en un restaurante con su novio, pero le había dado pena saludarla, al respecto, Capetillo le pidió a todos sus seguidores que siempre la saluden, pues la hacen muy feliz.

Sin embargo, surgió una segunda incógnita, pues no negó tener novio, por lo que en otra publicación aclaró que no tiene ninguna relación y al momento se encuentra soltera, algo de lo que ya había hablado a principios de este mes, cuando dijo que no le gusta forzar las cosas, si no llega el hombre indicado.

"Y si me enamoro y me voy para atrás y me vuelve loca, no lo voy a forzar, no me gusta como estar buscando afuera”, explicó.