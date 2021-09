Ale Capetillo respondió a estas FUERTES preguntas de sus fans; ¿tiene novio? | VIDEO

Este fin de semana, Ale Capetillo decidió hacer un videoblog en el que respondió a cinco preguntas incómodas o "jugosas", tal como ella las llamó, de sus seguidores de redes sociales.

"Les dije que iba a responder cinco preguntas jugosas, las que más se repitieran, las que más se preguntaron, y que iba a ser totalmente honesta", dijo al iniciar su vlog.

¿Tiene tatuajes?

Ale Capetillo reveló que sí tiene un tatuaje y cuándo se lo realizó, así como las razones por las que no había hablado de él. De acuerdo con la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, fue muy cuidadosa con ese tema en sus redes ya que no quería pasar como promotora de esta actividad, pues sabe que muchos padres y madres están en contra de ello.

Destacó que ella era de la idea de no hacerse tatuajes; sin embargo, durante las vacaciones que pasó su hermana Ana Pau en Madrid recientemente, decidieron que harían algo juntas para recordar toda su vida, así que antes de que su hermana se regresara a México decidieron hacerse un tatuaje de lunita en la mano izquierda, pero con diseños diferentes.

¿Qué actividades realiza en su trabajo?

La youtuber comentó que trabaja en una marca de ropa, en la que realiza diversas actividades como atender clientas, realizar campañas de marketing digital, hacer pedidos y además, en ocasiones, se encarga de las redes sociales.

"Es una marca de ropa que a mí me fascina, es con unas jefas que son unas cracks, que les aprendo diario, a ver si algún día hago un video con ellas, segundo, estoy súper agradecida de poder trabajar en Madrid, de que me tengan la confianza", señaló.

¿Le ha costado trabajo ser hija de famosos?

Ale Capetillo dijo que ser hija de famosos ha sido muy normal, ya que al final del día esa ha sido la carrera de sus padres toda la vida, crecieron viéndolos así, aunque de niña podían surgir preguntas como ¿por qué te paran para pedirte fotos? o ¿por qué sales en la tv?

Sin embargo, manifestó que el ser hija de una figura pública hará que siempre hablen de ti, por lo que es importante lo que hacce y lo que dices, y de los aspectos negativos no disfruta, pero entre las cosas que más disfrutan es la audiencia que era de sus padres y ahora también es de ella y sus hermanos.

¿Cuánto tiempo estará en España?

Contó que además de estudiar, también continuará trabajando, por lo que no sabe exactamente cuánto tiempo permanecerá en Madrid.

"No sé cómo le voy hacer para estudiar y trabajar, cuidar un perro, grabarles y hacer contenidos, pero de que se puede, se puede, en esta vida todo se puede".

¿Tiene novio?

La influencer dijo que actualmente no tiene novio, aunque sí ha tenido en otro momento y también ha estado enamorada.

"No me gusta forzar las cosas, si no llega el hombre indicado en su momento, y me enamoro, y me voy para atrás, y me vuelve loca, no lo voy a forzar, no me gusta estar buscando a fuerza".

Agregó que si bien es bonito enamorarse, y si la vida no le ha puesto a una persona de la cual enamorarse, se dedicará a disfrutar su soltería, aunque no está cerrada a tener un novio. Además, reveló que en estos momentos de su vida, no podría dar mucho de ella en una relación, ya que ahora su energía la tiene enfocada en vivir sola, su trabajo y la universidad.

Finalmente, reveló que para enamorarse el hombre debe ser auténtico y confesó que sus exparejas han sido auténticos y ha disfrutado de buenos momentos con ellos.