Daniela Castro no volverá a las telenovelas por esta polémica razón

Han sido ya más de cuatro años desde la última vez que se vio a Daniela Castro participar en un proyecto televisivo; desde 2017 la famosa actriz se ausentó de los sets de grabación y decidió dar prioridad a su vida familiar y de esta amanera dejar a un lado los reflectores del mundo del espectáculo.

Recordada por sus grandes actuaciones en exitosas telenovelas, Daniela Castro parece estar ahora más distanciada que nunca de la farándula y recientemente ha surgido la duda si esta decisión será definitiva. Al respecto habló su hija Daniela Ordaz, quien concedió una entrevista al programa Todo Para la Mujer, de la periodista Maxine Woodside, en donde dio detalles del momento que vive actualmente su mamá.

Daniela Ordaz aseguró durante la entrevista que su mamá se encuentra muy bien y que en estos momentos está en su casa, acompañada de sus seres queridos. Ordaz también aseguró que por ahora Daniela Castro se mantendrá lejos de los foros de grabación y de la televisión por un largo tiempo.

Más de 30 años de trayectoria

Daniela Castro, de 51 años, cuenta con más de tres décadas de trayectoria artística; la artista debutó en 1986 en la serie juvenil Cachún, cachún, ra-ra, y en 1988 actuó en su primera telenovela Nuevo amanecer producida por Ernesto Alonso.

El último proyecto televisivo en el que participó Daniela Castro fue en la telenovela Me declaro culpable, en 2017 y en aquel entonces corrieron los rumores que formaría parte del melodrama Soltero con hijas, proyecto al que finalmente declinó participar.

Por su parte, Daniela Ordaz ya sigue los pasos de su mamá y a sus 17 años forma parte de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Juan Osorio. En entrevista con Maxine Woodside, la joven actriz aseguró que el regreso su mamá, Daniela Castro, a las telenovelas tardaría mucho más de lo esperado.

Daniela Castro, dedicada a su familia

''Se está dedicando a otras cosas. Está dedicada a la familia, está dedicada a nosotros, ahora está muy bien ella (…) Ella me apoya, me aconseja y me da su opinión, claramente. El mejor consejo que me ha dado es -sé feliz y disfrútalo-'', explicó la hija de Daniela Castro.

Además de Daniela Ordaz, de 17 años, Daniela Castro tiene otros dos hijos con Gustavo Díaz Ordaz, nieto del expresidente de México, Alexa y Gustavo Jr., de 15 y 8 años de edad, respectivamente.