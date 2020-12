Margarita “La Diosa de la Cumbia” y su peculiar festejo de Navidad

Desde hace más de 30 años, las fiestas decembrinas son diferente en la casa de Margarita, La Diosa de la Cumbia, su agenda le impide celebrar con su familia Navidad o recibir Año Nuevo, por eso cualquier día de diciembre es bueno para preparar una cena. “Los días festivos me toca trabajar. Me encanta la cocina, creo que le he enseñado bien a mi hija. Al final ella termina preparando todo, sólo la dirijo. Cocinamos pavo, nos arreglamos, convivimos, jugamos y bailamos. Este año será así, pero sólo estaré con mis hijos”, contó la intérprete.

La colombiana le enseñó a sus herederos que es una época para agradecer y compartir el tiempo en familia, por eso no hay regalos ni hacen intercambios, sólo hace algunos juegos. Uno de ellos consiste en esconder algunos billetes por toda la casa y a cierta hora de la noche, sus hijos los buscan. "Me doy una divertida viendo como registran cada rincón”, contó entre risas.

Aunque está acostumbrada a celebrar con anticipación, al principio fue difícil, sobre todo cuando los niños eran pequeños, porque sentía feo irse. “Dejar a los hijos es lo más duro, lo mismo me pasaba cuando salía de gira, era una sensación extraña. Afortunadamente, ya crecieron y ahora me voy más tranquila”, explicó.

Tan grandes están sus retoños que Eugenia se dedica a trabajar con ella, le lleva las redes sociales o ve algunas cosas de sus shows, mientras que Jonathan sigue lanzando temas musicales, también quiere ser cantante.

SE MANTIENE VIGENTE

Para Margarita, es importante llegar a las nuevas generaciones, por eso lanzó el tema Mi bombón en versión urbana, el cual será el primero de sus clásicos en dicho estilo.

“Lo hice con mucha humildad, no quiero competir con nadie, ni me volveré La Diosa del Tropical Urbano, sólo son algunas canciones para bailar y disfrutar, quiero experimentar, pero siempre le seré fiel a la cumbia”, afirmó.

El 31 de diciembre ofrecerá un show virtual en Cinépolis Klic.

Por Patricia Villanueva