Margarita “La Diosa de la Cumbia” le entra al urbano

Siguiendo las tendencias, Margarita “La Diosa de la Cumbia” estrenó uno de sus clásicos temas en versión urbano, con el fin de llegar a los jóvenes y ponerlos a bailar en el género que les gusta, pero con letras amables.

“Siempre me ha gustado innovar e ir con la corriente de lo que viene, y es lo que hago al entrar a la música urbana, la cual cada vez se hace más grande. Entonces pensé que mis canciones perfectamente quedaban en este género, la gente tendrá la oportunidad de bailar sabroso con canciones padres”, contó.

El primero de sus hits con este sonido es “Mi bombón”, lanzado en 2010, y aunque señaló que no será el único clásico en esta versión, no significa que ahora será “Margarita, La Diosa del Tropical Urbano”, sólo quiere experimentar, pero siempre le será fiel a la cumbia.

“Me gusta el sonido, claro que no estoy de acuerdo en que las letras tan fuertes entren en la mente de un jovencito, que éstas existen desde la música tropical urbana, pero creo que no hay necesidad de decir cosas feas para atrapar a la gente, yo tengo hijas y sobrinas y no quiero que se sientan ofendidas, porque las canciones dejan huellas feas en el corazón”, detalló.