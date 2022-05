Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Series y películas que debes ver antes de entrar al multiverso de Marvel

Aunque su estreno oficial es el 5 y 6 de mayo, muchos periodistas e influencers ya tuvieron la oportunidad de ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la primera gran película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de este año, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez y Benedict Wong.

Este esperado filme es comandado por Sam Raimi, a quien recordamos por haber dirigido en los 2000 la exitosa trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. En ella se explorará el multiverso así como las conscuencias que trae el alterar la línea del tiempo, tanto las buenas, como las malas, que al parecer son más que las primeras.

A un par de días de su lanzamiento en cines, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya cuenta con algunas calificaciones en los portales principales de cine y cultura geek. Rotten Tomatoes le dio 84 por ciento, mientras que Sensacine le puso 3.9 de 5 posibles estrellas. En el caso de IMDb, sus puntuaciones siempre se hacen públicas junto con el estreno oficial de las cintas.

Qué ver antes para entender mejor la película

Como muchos sabrán, esta es una de las películas de Marvel que más expectativas ha generado desde que se anunció, ya que en estos años el rumor de que será el filme con el mayor número de cameos en la historia del UCM; sin embargo, las primeras críticas apuntan a que podría no ser así; por ello, es mejor esperar a verla en el cine antes de sacar conclusiones sobre el multiverso.

Si bien esta cinta es secuela de Doctor Strange, la cual en 2016 nos mostró cómo es que el prestigioso cirujano Stephen Strange se convirtió en el Hechicero Supremo de Marvel, esta no es la única producción que debemos haber visto parta comprender Multiverse of Madness. De hecho, Disney dio una recomendación de lo que tendríamos que ver antes de esta película.

Por ejemplo, la serie WandaVision nos da un primer vistazo a lo que pasa cuando alteras la realidad, ya que Wanda manipula a todo un pueblo llamado Westview para lograr una vida de ensueño junto a Vision y sus hijos Billy y Tommy. Además también da muestra de todo el poder que puede tener, ya que vemos cómo maneja la magia del caos y evoluciona a la Bruja Escarlata.

Asimismo, para el final de la serie, podemos ver cómo decide regresar las cosas a la "normalidad" y se queda sola, por lo que decide aislarse para conocer más sobre sí misma. Y es precisamente en este punto de soledad, cuando Doctor Strange va a buscarla para pedirle ayuda con todo el problema del multiverso desatado.

Otra serie original de Disney Plus que debemos ver antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es What if...? la producción animada del UCM que salió en 2021 y que nos muestra múltiples escenarios en el UCM. A lo largo de sus capítulos pudimos ver también a las variantes existentes de Wanda y Doctor Strange, así como a superhéroes y villanos del Universo Marvel interpretados por otros personajes, como Peggy siendo la Capitana Carter, en lugar de Steve Rogers como el querido Capitán América.

Evidentemente, Spider-Man: No Way Home es quizá la película más importante (y cercana) para llegar al estreno con el contexto necesario. Como recordaremos, en la segunda cinta de Tom Holland, Mysterio le dijo al mundo que Peter Parker es Spider-Man, por lo que en la tercera entrega, el protagonista está desesperado, su vida y sus seres queridos se han visto afectados por la revelación del villano, por lo que acude con el Doctor Strange para que lance un hechizo que haga que todos olviden que él es el héroe.

Pero en el camino algo no sale bien y el hechizo se sale de control y fragmenta la realidad. Entonces comienzan a surgir antagonistas de las anteriores sagas de Sam Raimi y Marc Webb como el Duende Verde, Octopus, Electro o Lagarto, aunque para fortuna de todos los fans, con ellos también vinieron los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes hacen equipo con el de tom Holland para "curarlos" y regresarlos a su universo.

Y aunque parecería que todo sale bien tras la épica batalla y el nuevo intento de Strange por borrarles la memoria, hacia el final del filme podemos ver que no fue así. El multiverso se desató tras el conjuro y Stephen va a buscar a Wanda para que le ayude a acomodar el desastre espacio-temporal que se generó en Spider-Man: No Way Home.

Otras producciones a considerar antes de ver Doctor Strange 2

Si bien esta es la recomendación que hicieron Disney y Marvel para llegar con las armas suficientes y comprender todo este desastre llamado multiverso, consideramos que hay otras producciones del UCM que podrían darnos un poco más de contexto sobre este nuevo filme de Sam Raimi.

Y es que Loki también debería ser una serie obligada si se quiere saber sobre el multiverso. Esta cinta prácticamente trata de saltos en el tiempo y de las consecuencias que tiene para el futuro si alteras algún elemento de la realidad en la que te encuentras. En ella pudimos ver a las distintas variantes del hermano de Thor y cómo en un punto convergen e interactúan entre sí, aunque con sus respectivas secuelas al volver a donde pertenecen.

Además, durante la premiere en Los Angeles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró que el multiverso se desató en esta serie y no en Spider-Man: No Way Home, como todos habíamos creído. Ya que la realidad se alteró cuando Sylvie (Lady Loki) mata a Kang, que coincidió justo con el momento en que Strange lanza el hechizo (que creíamos arruinado por Peter), de ahí que en ambas escenas el cielo se tornara morado en ambas producciones.

Otras producciones que también podríamos ver antes de Doctor Strange 2 solo para tener un poco más de recuerdos sobre los protagonistas son Capitán América: El Soldado del Invierno, ya que es la primera cinta donde se hace mención a Doctor Strange; mientras que Avengers: Era de Ultrón, significó el debut de Wanda en el UCM.

Asimismo, en la lista podríamos agregar Capitán América: Civil War, donde vemos por primera vez juntos a Wanda y Vision; en Thor: Ragnarok, Stephen Strange comienza a tomar relevancia en el Universo Marvel y en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos vemos a Wong ya posicionado como uno de los hechiceros supremos de la franquicia.

