Conoce la poderosa conexión entre Moon Knight y Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Para quienes han seguido de cerca el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y actualmente están viendo Moon Knight en Disney Plus, parecería que la serie nada tiene que ver con lo que Kevin Feige nos ha mostrado en los últimos años, ya que su trama es más oscura y sin aparente relación con Los Vengadores y demás superhéroes.

Y es que la serie protagonizada por Oscar Isaac se desarrolla principalmente en Reino Unido y Egipto, a diferencia de las demás producciones del UCM, que tienen su lugar en Estados Unidos. En Moon Knight, el personaje principal, Mark Spector, es el representante en la Tierra del Dios Egipcio de la Luna (Khonsu).

Él, al igual que las otras deidades de dicha civilización antigua, tienen sus avatares en nuestro planeta para pasar desapercibidos, aunque su intención es siempre estar presentes, aunque no se vean y, sobre todo, sin intervenir en los asuntos de los seres humanos.

La relación de Moon Knight con Doctor Strange 2

Spoiler alert: Desde el primer capítulo hemos visto a Marc Spector/Steve Grant/Moon Kinght luchar contra el personaje de Ethan Hawke, llamado Arthur Harrow, un fanático religioso que fue avatar de Khosu antes que el protagonista de la serie. Este hombre se le reveló al Dios de la Luna y entonces ahora busca revivir a Ammyt, la Diosa Egipcia de los Muertos, lo cual traería gran caos y destrucción a la Tierra.

En el episodio 3, Khonsu intenta desesperadamente convocar a los avatares de los demás dioses egipcios y así exhibir los planes de Arthur, sin embargo, los humanos que encarnan a los dioses Horus (Cielo y Vida), Osiris (Muerte y Resurrección), Isis (Fertilidad y Salud), Hathor (Alegría, Maternidad y Amor) y Tefnut (Humedad) no le creen y deciden castigarlo, usando magia blanca para convertirlo en piedra.

El avatar de Osiris usando magia blanca. Foto: Especial

En este punto, quizá te preguntarás qué relación podría guardar esta serie que parece de Marvel con la película emblema de esta Fase 4 del UCM, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y la respuesta es muy sencilla: magia. Y es que Marvel nos ha dejado claro que el rastro que dejen los personajes dependerá del tipo de magia que usen. La de los Eternals era dorada, por ejemplo, porque es cósmica; o la de la propia Wanda, que es roja porque tiene caos en su interior.

Y es que como muchos ya han visto en los avances de esta secuela de Doctor Strange, el Multiverso se ha desatado y la realidad se ha alterado gracias al Hechicero Supremo, quien acudirá a Wanda Maximoff para que le ayude a arreglar todo el embrollo. Sin embargo, en esta cinta ya no veremos a la dulce melliza de Quicksilver sino que ahora demostrará su verdadero poder como la Bruja Escarlata.

En el más reciente tráiler de la cinta dirigida por Sam Raimi, podemos confirmar que habrá más de un Stephen en ella. Una de estas variantes es Defender Strange, a quien vemos lanzar un hechizo que deja un rastro blanco similar al de los dioses egipcios, por ello, los fans comenzaron a especular que quizá ambas historias puedan conectarse gracias a la magia. Además, eso pondría a Stephen al nivel de los dioses.

Defender Strange y su magia blanca. Foto: Especial

Esta versión del hechicero no es más que aquella de una realidad alterna en la que formó un grupo de héroes llamado The Defenders, donde han desfilado personajes como Hulk, Silver Surfer, Luke Cage o Jessica Jones; luego, se convirtió en líder, lo que lo llevó a formar parte de los Illuminati, junto con el Profesor X, Tony Stark, Black Bot, Señor Fantástico y Namor.

Y como recordaremos, este poderosos grupo de héroes podría hacer su triunfal debut en el Universo Marvel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que en el tráiler oficial, aparece Charles Xavier, interpretado por Sir Patrick Stewart. Si los Illuminati están confirmados para la cinta, eso quiere decir que estaríamos ante la posibilidad de la llegada de un nuevo grupo de superhéroes que lidere el UCM como lo hicieron Los Vengadores en su momento.

Habrá que esperar al próximo 4 y 5 de mayo para conocer los secretos que Sam Raimi tiene guardados en esta nueva película del hechicero supremo, y si -en efecto- la magia de los dioses de Moon Knight juega un papel importante en la trama.

