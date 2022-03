¿Quién es Moon Knight y a qué hora se estrena el primer capítulo de la serie en Disney Plus?

Luego de tres meses, Marvel Studios por fin esta de vuelta con una nueva serie en Disney Plus. Será este miércoles 30 de marzo cuando llegue a la plataforma Moon Knight, protagonizada por el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy y el fallecido Gaspard Ulliel, quien en enero pasado murió tras sufrir un accidente de esquí.

Esta nueva serie forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el cual el año pasado se expandió hacia la pantalla chica con producciones exitosas como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What if...? y Hawkeye, las cuales se centraron en personajes que no habían sido tan explotados en sus películas anteriores.

Para este año, se prevé la llegada de series de personajes que no habíamos visto en el UCM: Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight, cuyo estreno será el primero de 2022 en la plataforma y que los fanáticos esperan con muchas ansias, ya que la crítica le ha dado buenos comentarios tras ver los primeros episodios.

Moon Knight, ¿héroe, villano o justiciero?

Durante el inicio de la última Luna Nueva de marzo podremos ver la llegada de este personaje que nació en los cómics en 1975 gracias al ingenio de Doug Moench y Don Perlin. Moon Knight es encarnado por Marc Spector, un ex Marine y ex agente de la CIA experto en combate y estrategia que tras desertar se convierte en soldado, pero lo mandan a una misión en Sudán, donde en pleno desierto queda mal herido y todos optan por darlo por muerto.

Ahí, tiene un encuentro con Khonshu, dios egipcio de la Luna, quien le ofrece salvarle la vida y darle sus poderes a cambio de convertirse en su "agente" en la Tierra. Entonces vuelve a Estados Unidos y adopta diferentes personalidades para combatir al crimen; pero, aunado a esto, Marc debe lidiar con un trastorno de personalidad disociativo generado por un trauma de la infancia, el cual lo hace ser también el millonario y ex mercenario Steven Grant; y Jake Lockley, un taxista.

Más que un héroe o villano, Moon Knight es un justiciero que, a diferencia de otros encapotados, no viste de negro, sino de blanco y porta una luna en el pecho:

"Le dijo a él 'no me pongo el blanco para esconderme. Lo llevo para que me vean venir. Para que sepan quién es. Porque cuando ven el blanco, no importa lo buen blanco que sea. Sus manos tiemblan tanto que no podrían darle a la luna'", se lee en una descripción de Moon Knight en el portal especializado Marvel Fandom.

De acuerdo con la sinopsis de Marvel, Oscar Issac será Steve Grant, un hombre que trabaja en una tienda de regalos que tiene regresiones de vidas pasadas y por ratos pierde la memoria. En la serie, descubrirá que tiene un trastorno de personalidad disociativo y que comparte su existencia con el mercenario Marc Spector.

Póster promocional de la serie. Foto: IG themoonknight

¿A qué hora se estrena el primer capítulo?

Moon Knight tendrá seis capítulos y el primero -que dura 45 minutos- llegará al catálogo de Disney Plus este miércoles 30 de marzo. La hora de estreno variará según el país donde te encuentres:

México y Centroamérica: 02:00 am

Sudamérica: 05:00 am (a excepción de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, donde se estrena a las 03:00 am)

Caribe: 04:00 am

Unión Europea: 09:00 am

Estados Unidos: 04:00 am en la zona este y a las 08:00 am en la zona oeste

SIGUE LEYENDO: