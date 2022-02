Marvel: ¿Quiénes son los Illuminati, el grupo secreto de Charles Xavier que vimos en el tráiler de Doctor Strange?

El nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness nos hizo a muchos olvidar por un momento a Spider-Man: No Way Home, ya que una de las mayores sorpresas fue descubrir que algunos de los persnajes que vimos anteriormente en las películas de Fox serán canon dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y es que si bien pudimos apreciar en el avance presentado durante el Super Bowl LVI que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) deberá que lidiar con el desastre que creó tras su hechizo en la película de Spider-Man, también tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de contener el poder de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), a quien ya vemos en su papel de Scarlet Witch.

Asimismo, apreciamos varias versiones tanto de Wanda como de Doctor Strange, así como de su prometida Christine Palmer (Rachel McAdams). Sin embargo, debido a que afecto el espacio-tiempo, Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor) le dice que debe pagar por lo que hizo y vemos cómo el hechicero supremo es detenido y custodiado por unos robots que lo llevan hacia una habitación donde hay cinco sillas ocupadas por desconocidos.

Strange camina hacia el estrado, y le habla una voz conocida por todos los amantes de las películas inspiradas en los cómics de Marvel. "Deberíamos decirles la verdad", menciona el personaje cuya silueta confirma la llegada del profesor Charles Xavier al UCM. Aún no se sabe si es la versión joven de James McAvoy o la de mayor edad de Sir Patrick Stewart, pero de que el líder de los X-Men ya llegó, de eso no hay duda.

¿Quiénes son las personas que están con Charles?

Tras dicha escena en el tráiler, cerca del minuto 1:18, surgen un par de dudas al momento de que Strange es presentado ante las cinco sillas: ¿quiénes son las personas que acompañan al profesor y a qué verdad se refiere el profesor X?

Mucho se ha dicho (y filtrado) sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues se cree que será una de las películas más ambiciosas de Marvel, incluso por encima de la saga de Los Vengadores o de lo que recientemente logró junto con Sony en Spider-Man: No Way Home al juntar a los tres actores que han dado vida al superhéroe arácnido en los últimos 20 años.

Y es que se cree que la cinta tendría al menos 50 cameos de personajes que hemos visto anteriormente en el UCM, pero también de otros cuyos derechos estaban en Fox y de muchos más que aparecerán como variantes y que nunca antes habían salido en películas o series inspiradas en personajes de Marvel.

Se confirma la llegada del profesor X al UCM. Foto: Especial

Es entonces que surge la teoría de que Doctor Strange en el tráiler es llevado ante los illuminati, un grupo de superhéroes poderosos que se reúnen cada vez que el mundo corre peligro. En los cómics, se forman gracias a Tony Stark (Iron Man) e incluyen al Capitán América, Señor Fantástico, Namor, Black Bolt, Charles Xavier y Doctor Strange. Quizás a eso se refiere el profesor cuando le dice que deberían decir la verdad, pues Stephen es uno de ellos.

Cuando se filtró la trama de Doctor Strange 2 en Reddit, se pudo leer que en la cinta aparecería Tom Cruise como una variante de Iron Man y que el Señor Fantástico regresaría de la mano de Ioan Gruffudd, quien lo interpretó en 2005, mientras que otros piensan que será el debut de John Krasinski como el líder de Los 4 Fantásticos.

Si esas revelaciones son ciertas, es probable que estos dos personajes -junto con Charles- formen parte del grupo secreto ante el cual fue presentado Stephen Strange. El resto de los Illuminati -según algunos insiders- serían Monica Rambeau, a quien ya vimos en la serie WandaVision, pero ahora como Capitana Marvel; y Hulk, pero no la versión de Mark Ruffalo, sino la de Eric Bana, quien dio vida al personaje en 2003.

Así lucen los Illuminati en los cómics. Foto: Marvel

La razón por la que sí podrían ser los Illuminati

Según algunas versiones en torno de la tan esperada película dirigida por Sam Raimi, los Illuminati han estado formándose en las sombras durante todo este tiempo, y con la amenaza del multiverso desatada, creen que ha llegado el momento de salir a la luz como el nuevo grupo de superhéroes que tanto le hacía falta al UCM tras los hechos de Endgame.

Los cómics de esta agrupación señalan que los Illuminati se formaron -en un inicio- luego de la guerra entre los Kree y los Skrull y ante la latente amenaza de que los segundos vinieran a conquistar la Tierra ya que uno de sus líderes estaban aquí. Inicialmente eran seis integrantes, pero luego de que Capitán América no estuviera de acuerdo con sus métodos para conseguir la paz, éste salió del grupo.

Y si todo fluye conforme a las filtraciones, tendría sentido que los iluminados de Marvel aparezcan en este preciso momento, ya que justo se está rodando la serie Secret Invasion, la cual seráprotagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) y la hija de Talos, uno de los generales Skrull infiltrada en la Tierra (Emilia Clake). Esta producción se supone debería llegar a la plataforma de Disney Plus en algún momento de este año.

Filtraron aspectos del rodaje de la serie Secet Invasion. Foto: Especial???

SIGUE LEYENDO:

NETFLIX: última oportunidad para disfrutar a estos héroes de Marvel | VIDEO