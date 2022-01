Filtran fotos y videos de Emilia Clarke en Secret Invasion: esto se sabe sobre su personaje en Marvel

Sin duda una de las series de televisión más esperadas por los amantes de los cómics es Secret Invasion, la cual será protagonizada por Samuel L. Jackson, quien durante más de 10 años ha dado vida a Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aún es poco lo que se conoce sobre esta nueva producción que se supone debe llegar a la plataforma de streaming Disney Plus este año como parte de la Fase 4, sin embargo, lo que sí se sabe es que Cobie Smulders volverá a interpretar a Maria Hill y que Olivia Colman y Emilia Clarke son dos de los nuevos fichajes de Marvel para la serie.

Sobre Colman, a quien hemos visto triunfar en The Crown, se dice que será Abigail Brand, una agente de S.W.O.R.D., una división de S.H.I.E.L.D. que se encarga de combatir las amenazas extraterrestres en la Tierra. Cuando se anunció la llegada de Clarke al UCM se rumoró que este papel sería suyo, sin embargo, ahora hay nuevas filtraciones sobre el personaje que interpretará en Marvel.

Recientemente se filtraron en redes sociales fotografías y videos de cómo luce Emilia en el rodaje de Secret Invasion en Reino Unido. En este material se le aprecia portando un enorme abrigo gris, pantalón tipo cargo negro y botas militares del mismo color. La actriz británica luce un corte de cabello arriba del hombro y en un tono castaño, diferente al rubio que nos tiene acostumbrados.

En las imágenes que circulan principalmente en Twitter, también aparece por Samuel L Jackson caracterizado como Nick Fury. El actor estadounidense de 73 años luce una larga barba, un abrigo café y un sueter de cuelo alto en color terracota. Asimismo, porta un gorro para lidiar con las bajas temperaturas de Halifax. De igual forma, hay fotos de Cobie Smulders vistiendo un abrigo negro, sudadera negra, jeans y botas.

¿Qué personaje interpretará Emilia Clarke en Secret Invasion?

De acuerdo con su sinopsis, Secret Invasion tendrá seis episodios y abordará la alianza que Nick Fury y Talos harán para combatir una nueva amenaza alienígena en el mundo. Y es que los Skrull, una raza extraterrestre creada por Jack Kirby y Stan Lee en 1962, están infiltrados en la Tierra y usurparon la personalidad de varios superhéroes, líderes sociales y políticos de todos los países, poniendo en riesgo el planeta.

Aunque mucho se decía que Emilia Clarke sería Abigail Brand, con la llegada de Olivia Colman quedó descartado ese rumor, señalan medios especializados como Comic Book. Ahora, todo parece indicar que la actriz británica de 35 años que dio vida a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, será la hija de Talos, uno de los generales Skrull que ayuda a Nick Fury, quien será interpretado por Ben Mendelsohn.

De acuerdo con los cómics, la hija de Talos huye a la Tierra con su familia luego de la guerra que sostuvieron los Skrull contra sus achirrivales, los Kree, otra poderosa raza alienígena que terminó por destruir el planeta de los primeros. En algún punto de la historia, los Skrull se alian con el ex líder de S.H.I.E.L.D. y otras heroínas como Monica Rambeau (Foton, personaje al que ya vimos en Wandavision) y Carol Danvers (Capitana Marvel, interpretada en el UCM por Brie Larson).

Según las fotos y videos filtrados este fin de semana, Emilia Clarke estaría caracterizada como la hija de Talos infiltrada en la Tierra, como una humana común y corriente, antes de revelar que también es un Skrull y obvio, antes de hacer equipo contra los alienígenas.

Vale recordar que los Skrull no son una raza nueva en el UCM, aunque no se ha abordado mucho su historia, éstos ya aparecieron en una película de Marvel. En una de las escenas post-créditos de Spider-Man: Far From Home se aprecia a Nick Fury y Maria Hill manejando una camioneta, entonces comienzan a discutir y ambos se convierten en Skrull, es decir, durante la cinta no fueron los verdaderos agentes de S.H.I.E.L.D. Se trata de Talos El Indómito y su esposa Soren; tras revelar su verdadera identidad, Talos le llama por teléfono al verdadero Fury, quien está de vacaciones en una nave.

Según teorías de los usuarios de redes sociales, Nick y Maria pudieron haber sido reempleazados por un Skrull desde muchísimo antes de Far From Home, quizás después de Capitán América y el Soldado del Invierno, cinta en que el personaje de Samuel L. Jackson "muere".

