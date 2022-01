Doctor Strange 2: ¿John Krasinski ya grabó sus escenas como Reed Richards, el Señor Fantástico?

Desde que en el año 2020 Marvel Studios confirmó que ya alistaba un reboot de Los 4 Fantásticos, los fanáticos han especulado quiénes serían los actores que interpretarán a este grupo de superhéroes en la nueva película, luego de las dos sagas -no tan exitosas- de 2005 y 2015.

Esta cinta que ya formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) posiblemente será estrenada en 2023 y correrá a cargo del director Jon Watts, a quien le debemos la última y exitosa saga de Spider-Man, pero más aún, la confirmación del Spider-Verse con Tom Holland y sus antecesores Tobey Maguire y Andrew Garfield.

A poco menos de dos años de que llegue el reboot de Los 4 Fantásticos, ya comienzan a circular los nombres de los que estarían siendo considerados por Watts para protagonizar su película, entre ellos Glenn Howerton, Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen quienes posiblemente darían vida a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, según lo publicado por insiders como MyTimeToShineHello.

Sin embargo, otros sitios como TechRadar y el periodista DanielRPK afirman que los elegidos para ser el Señor Fantástico y la Mujer Invisible serían John Krasinski y Charlize Theron, ambas figuras ya reconocidas; mientras que para los papeles de La Antorcha Humana y La Mole, Marvel apostaría por nuevas promesas del cine.

Marvel recobró los derechos de Los 4 Fantásticos en 2019. Foto: Especial

¿Krasinski saldrá en Doctor Strange 2?

Ya han comenzado a surgir rumores de cuándo introducirá Marvel a los cuatro superhéroes en el UCM y todo parece apuntar a que será en esta Fase 4 de UCM cuando les demos la bienvenida. Y es que filtraciones recientes aseguran que serán en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrena el 6 de mayo, cuando tengamos -al menos- un breve cameo del Señor Fantastico en esta cinta que abordará el multiverso.

Ante este panorama, el portal especializado The Illuminerdi reportó que es muy probable que John Krasinski ya haya grabado sus escenas para la secuela de Doctor Strange: "si esto resulta ser cierto, sería una gran victoria para los fanáticos que han pedido a Krasinski como el líder de Los 4 Fantásticos durante años", señala la publicación.

Dicho sitio apunta que según las filtraciones que les han hecho, existe la posibilidad de que el actor de The Office y Un lugar en silencio solamente tenga una breve participación como una de las variantes del Señor Fantástico de las muchas que hay en el universo -incluso se dice que saldrán los actores de la película de 2015 e Ioan Gruffudd, quien interpretó al personaje en 2005 y 2007.

Sin embargo, esto abriría la puerta para que Krasinski sea el protagonista del reboot del equipo de superhéroes ya que, sumados a todos estos rumores, hace pocos días se filtró un arte conceptual de cómo luciría Kransinski como el Señor Fantástico y los fans afirman que él debe ser elegido por Watts.

Arte conceptual de John Krasinski como el Señor Fantástico. Foto: @BulanKsatriaa

