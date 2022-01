Doctor Doom, villano de Los 4 Fantásticos, debutaría en la película Black Panther: Wakanda Forever

Desde que Disney y Marvel adquirieron los derechos de Los 4 Fantásticos, que hasta 2019 pertenecían a Fox, se especuló mucho sobre un reboot de los superhéroes creados en 1961 por los genios Jack Kirby y Stan Lee. No fue sino hasta un año después que Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, confirmó que habrá una nueva película.

Lo más probable es que esta nueva cinta con los científicos de Marvel llegue a la pantalla grande en 2023 como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que el director será nada más ni nada menos que Jon Watts, el hombre detrás de la exitosa trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

Algunos insiders como MyTimeToShineHello dieron a conocer recientemente que Marvel ya estaría buscando a los protagonistas para darle vida a Reed Richards (Señor Fantástico), Sue Storm (Mujer invisible), Johnny Storm (Antorcha humana) y Ben Grimm (La Mole). Algunos de los nombres que suena fuerte en redes sociales son Glenn Howerton, Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen.

Aunque otros como DanielRPK mencionan que John Krasinski y Charlize Theron están más que amarrados para el proyecto, incluso circula con fuerza el rumor de que el querido actor de The Office alistaría su debut como el Señor Fantástico con un pequeño cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen en la que se espera aparezcan personajes que hemos visto en las películas y series de Marvel actuales y de antaño gracias al Multiverso.

Fan arts que muestran a John Krasinski como el Señor Fantástico. Foto: @DisneyFansonTw1

¿Doctor Doom también alista su llegada al UCM?

En la película de 2005, protagonizada por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis, vimos al equipo luchar contra su archienemigo, el Doctor Doom, a quien dio vida el actor Julian McMahon. Y es que hablar de Los 4 Fantásticos necesariamente va acompañado de Victor von Doom, el monarca del país ficticio de Latveria que funge como antagonista de estos superhéroes de Marvel.

Aunque ya se tienen pocos datos sobre el reboot de esta saga, nadie se ha atreviso a decir si Doctor Doom será el antagonista, aunque la lógica diga que sí. Sobre todo ahora que se ha filtrado la supuesta trama de una de las nuevas películas de Marvel en la que afirman que aparecerá el arrogante científico y hechicero.

Un reciente reporte del sitio Bleeding cool asegura que será en Black Panther: Wakanda Forever, cuando Victor debute en el UCM. Según las filtraciones, esta cinta contempla una batalla entre los wakandianos y los atlantianos que derivará en la muerte del Rey T'Challa, interpretado por el fallecido actor Chadwick Boseman, quien perdió la batalla contra el cáncer a los 43 años en agosto de 2020.

Esta disputa sería el momento perfecto para que Von Doom, en su calidad de monarca de Latveria, aproveche la situación y busque aliarse con estas naciones que se encuentran aisladas del mundo, señala dicho sitio especializado. Incluso, cuando se confirmó el reboot de Los 4 Fantásticos, muchos insiders candidateaban a figuras como Hugh Laurie (Dr. House) o Giancarlo Esposito (The Mandalorian y The Boys) para protagonizar al villano latveriano.

Fan art de BossLogic que muestra a Giancarlo Esposito como Doctor Doom. Foto: Especial

Hasta ahora esto sería un rumor muy fuerte, pero no se podrá saber sino hasta el 11 de noviembre de este año, cuando se estrene la cinta o antes, si es que Marvel revela un tráiler de la secuela de Black Panther. Sin embargo, algo que debemos tomar en cuenta es que esta semana se frenaron las grabaciones de Wakanda Forever debido a un brote de Covid-19 en el equipo, el cual se suma a varios retrasos que ha sufrido desde el año pasado, por lo que está latente la posibilidad de que su llegada a los cines pueda posponerse.

