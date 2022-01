Marvel rechazó a este famoso que hoy triunfa en HBO Max con una serie de DC

El pasado 13 de enero llegó al catálogo de HBO Max la serie Peacemaker, inspirada en un personaje de DC Cómics que busca la paz a cualquier precio, y eso incluye matar gente si lo vale su objetivo. La producción es protagonizada por John Cena, quien repite el papel que interpretó el año pasado en la cinta El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn.

El musculoso y talentoso luchador de la WWE y actor da vida a Christopher Smith, un patriota estadounidense que fue reclutado en prisión por Amanda Waller para formar parte del equipo suicida que vimos en la película del año pasado. Aunque todo parecía indicar que había muerto a manos de Bloodsport (Idris Elba), al final de la cinta se aprecia que no.

La serie se desarrolla justo después de los eventos del Escuadrón Suicida en la isla de Corto Maltés y aborda un poco más del origen de este justiciero alternando con las nuevas misiones que tendrá tras estar en el hospital y ser reclutado por A.R.G.U.S., la organización dirigida por Waller (Viola Davis).

Los tres primeros episodios (de ocho) de Peacemaker llegaron a HBO Max el 13 de enero, y los cinco restantes se estrenarán cada jueves. La serie de James Gunn ha sido bien recibida por la crítica y hasta ahora acumula calificaciones de 8.4/10 en IMDb, 94% en Rotten Tomatoes y 69 en Metacritic.

La carrera de John Cena como actor

Quizá no muchos lo sepan, El Escuadrón Suicida y Peacemaker no son los primeros trabajos de John Cena en el cine y la televisión, aunque quizá sí se trate de los más importantes en su carrera. Si bien todo el mundo lo cuerda por ser uno de los luchadores más importantes de la WWE (World Wrestling Entertainment) desde hace 20 años, en su haber también tiene algunas actuaciones como The Marine, 12 Rounds y Fred: La película.

Su participación en El Escuadrón Suicida de 2021 significó un paso importante para John Cena, pues ahora ya tiene su propia serie spin-off; sin embargo, la carrera de la estrella de la WWE en el cine de superhéroes se pudo haber catapultado desde hace muchísimo antes, pero alguien no le tuvo fe.

Durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, John Cena confesó que muchas veces quiso entrar a este mundo de los héroes pero fue rechazado, ya que antes los papeles eran dados a nombres ya consolidados. Y aunque leyó los guiones y creía que tenía algo para aportar a producciones que en su momento fueron exitosas, simplemente no lo aceptaron.

"No puedo decirte para cuántos papeles de superhéroes me han rechazado. Shazam ciertamente fue uno. Hubo un pequeño intento en el universo de Deadpool (para ser Cable). Rechazado. Hubo varios en el universo de Marvel. Rechazado. Pero seguí intentándolo...", confesó la súperestrella de 44 años a Josh Horowitz.

Afortunadamente, su persistencia rindió frutos, ya que James Gunn confió en él para darle vida a Peacemaker, quien es probable que continúe en el universo extendido de DC después de su serie.

SIGUE LEYENDO:

Peacemaker y Jimmy Fallon se enfrentan mano a mano | VIDEO