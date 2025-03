Desarrollan programa de beneficios para jóvenes veterinarios

Con el objetivo de darles las herramientas necesarias para ejecutar mejor su profesión, entre las que se incluyen seminarios para hablar con personas que han perdido a una mascota o clases magistrales para administrar sus negocios, una nueva alternativa de instrucción nace para los estudiantes y recién graduados de las carreras de veterinaria y zootecnia.

Se trata de Jóvenes Veterinarios, programa gratuito que la multinacional Purina ofrece a aquellos jóvenes que están cursando alguna de estas dos carreras y con el que pueden acceder a clases, visitas guiadas y otras oportunidades de formación.

“Se trata sobre todo de entender cuáles son esas habilidades que a lo mejor no necesariamente tienen directamente en la universidad, no hay una materia como tal donde te ayuden a temas digitales, a lo mejor hay una materia de computación, pero no habilidades para llevar un negocio, cómo debes de ir invirtiendo, cosas que no necesariamente se profundizan

“Llegamos a esto con el acompañamiento del equipo de recursos humanos, de ver cuáles son estas habilidades y estos soft skills que necesitan los jóvenes cuando necesitan entrar a una vida laboral después de haber estudiado tanto tiempo en la universidad y un poquito más cuidadoso”, explica, en entrevista exclusiva, Paola Mendoza, directora de marketing de Nestlé Purina.