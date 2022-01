¿Ben Affleck tendrá un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Esto es lo que sabemos

El éxito de Spider-Man: No Way Home sin duda tiene su base en el regreso de los protagonistas las sagas anteriores del superhéroe arácnido: Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como las batallas que sostienen en el universo actual con sus respectivos villanos intepretados por Alfred Molina, Willem Dafoe o Jamie Foxx, por mencionar solo algunos.

Se trata de un ambicioso proyecto de Marvel Studios y Sony que logró unir a tres diferentes generaciones de amantes de Spider-Man y por ello se ha colado dentro de las películas más importantes de su Universo Cinematográfico y, dicho sea de paso, una de las más taquilleras tras recaudar más de 1.53 millones de dólares, superando a otro gran éxito de su casa productora: The Avengers, de 2012.

Y si muchos creen que Spider-Man: No Way Home ha sido la película más importante gracias al regreso de entrañables personajes, todo parece indicar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda película del Hechicero Supremo, será aún más grande en cuanto a cameos de superhéroes (y quizá villanos) que ya hemos visto anteriormente, incluso cuando todavía no había Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y todo gracias al multiverso.

Regresos inesperados en Doctor Strange 2

Aunque lo único confirmado es que los personajes principales de esta película serán evidentemente Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, y Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata, a quien da vida la actriz Elizabeth Olsen, muchos insiders y periodistas especializados afirman que no serán ellos las únicas figuras importantes en la trama.

Y es que en Spider-Man: No Way Home, Peter Parker le pide al mago que haga un hechizo para que todos olviden que él es el superhéroe; sin embargo, todo se sale de control y se altera la línea temporal, dando pie a que personas de otros universos converjan en este, entonces, no sería para nada raro que pudiéramos ver en esta cinta a algunos X-Men, como Wolverine (Hugh Jackman), Charles Xavier (James McAvoy o Patrick Stewart), Quicksilver (Eva Peters) o Mystique (Jennifer Lawrence), ya que según el portal Express y el periodista Daniel Ritchman, Marvel ya habría tenido acercamientos con ellos.

También se dice que tras participar en No Way Home, Marvel le propuso a Tobey Maguire y Andrew Garfield participar en otros proyectos del UCM y Doctor Strange 2 podría ser uno de ellos. Otros rumores ya menos creíbles, pero a los que no se les puede negar la atención incluirían también a Loki (Tom Hiddleston), Agente/Capitana Carter (Hayley Atwell) y Chris Evans (La Antorcha Humana o una versión malévola del Capitán América) y Deadpool (Ryan Reynolds).

¿Ben Affleck también saldrá en la película?

Otro de los regresos inesperados a las películas de Marvel sería el de Ben Affleck quien, recordaremos, fue Matt Murdock/Daredevil en una cinta allá por 2003, 15 años antes de que este personaje de los cómics tuviera su boom en la pantalla chica de la mano de Charlie Cox para la serie de Netflix inspirada en el llamado Diablo de Hell's Kitchen.

La película Daredevil de Ben Affleck no ha sido una de sus mejores actuaciones y tampoco fue bien recibida en su momento, ya que apenas obtuvo un 44 por ciento de aceptación en Rotten Tomatoes y 5.3/10 en IMDb. Además, el cine de suprhéroes no es algo que entusiasme mucho al actual novio de Jennifer Lopez, ya que recientemente declaró que su pasó por el Universo Cinematográfico de DC fue una de las experiencias más desafortunadas de su carrera.

Vale recordar que Affleck fue el último Batman del cine y, aunque no tuvo una película en solitario, sí jugo un papel fundamental en entregas como Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League y Zack Snyder's Justice League. Sin embargo, factores personales no lo hicieron disfrutar esa etapa y por eso colgará el traje del murciélago de Ciudad Gotica este año, tras participar en The Flash.

Estas declaraciones de Affleck llegan unos dos o tres meses después de que supuestamente filtraran a Big Screen Leaks que Marvel Studios ya había contactado al actor de 49 para que participara en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrena en mayo de este año. "Por razones obvias, me pidieron que mantuviera esto en secreto, pero Marvel se acercó a Affleck para un cameo como Daredevil. Enviaron contratos preliminares a su equipo, pero no estoy seguro de si salió algo de eso”, tuiteó en su cuenta personal.

Como eso fue hace meses, aún no se sabe qué pudo haber contestado Ben Affleck ante esta supuesta invitación a volver a ser el personaje que interpretó hace casi dos décadas. Sin embargo, recientemente se informó que se terminaron de grabar escenas adicionales para la película, y muchos insiders afirman que fue debido a que incluirán a más personajes que no estaban considerados en el corte final.

