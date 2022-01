Moon Knight en Disney Plus: Filtran fecha de estreno de la serie de Marvel protagonizada por Oscar Isaac

En 2021, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dejó de ser exclusivamente para los cines y se extendió a la pantalla chica con las series WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What if...? y Hawkeye, protagonizadas por personajes cuyas historias no habían sido explotadas lo suficiente en las películas de las fases anteriores.

En general, el recibimiento a las series en Disney Plus fue bueno, ya que Marvel Studios anunció más producciones para cine y televisión tanto para 2022 como para 2023, las cuales formarán parte de la Fase 4 del UCM. En cuanto a las cintas, entre enero y noviembre llegarán Morbius, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Spider-Man: Across the Spider-Verse y Black Panther: Wakanda Forever.

Nueva información sobre las series de Marvel

En tanto, para la popular plataforma de streaming se tienen confirmadas las series Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk, aunque todavía no han dicho las fechas de estreno. O al menos no hasta ahora, ya que un reporte reciente de Cinema Reviewed reveló información sobre cuándo estarán disponibles algunas de estas esperadas producciones.

Este portal especializado informó -en exclusiva- que la primera serie en llegar a la plataforma posiblemente será Moon Knight y no She-Hulk, como se esperaba, debido a que la segunda aún continúa en post-producción, ya que requiere de más efectos especiales tanto para Jennifer Walters y su faceta de She-Hulk (a quienes dará vida la actriz Tatiana Maslany), como para el propio Hulk, que será interpretado por Mark Ruffalo nuevamente.

En tanto, Moon Knight, aunque entró en fase de post-producción después es posible que ya esté lista y se estrene el próximo mes próximo. Aunque se trata de una mera especulación, la fecha podría ser el miércoles 16 de febrero, es decir, una semana después de que se transmita el último capítulo de The Book of Boba Fett, cuyo primer episodio se subió a Disney Plus el pasado 29 de diciembre.

La serie de Moon Knight será protagonizada por el actor guatemalteco Oscar Issac (Poe Dameron en Star Wars y Leto Atreides en Dune) y contará la historia de Marc Spector, un ex agente de la CIA experto en el combate y la estrategia; este antihéroe de los cómics de Marvel obtiene sus poderes gracias al acuerdo que hizo al borde de la muerte con Khonshu, dios egipcio de la luna.

Además de ello, Marc debe lidiar con un trastorno de personalidad disociativo, por lo que tiene otras dos personalidades extra: el millonario y ex mercenario Steven Grant; y Jake Lockley, un taxista. Aunque todavía se conoce poco de la trama, algunos medios especializados indican que la serie Moon Knight probablemente cuente los orígenes de este personaje creado en 1975 por Doug Moench y Don Perlin. Hasta ahora, sólo contamos con un pequeño teaser de la serie, el cual fue presentado durante el Disney Investor Day 2021.

