Doctor Strange 2: Lista de personajes de Marvel que podrían "volver" en esta película gracias al multiverso

Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home por fin quedó confirmado que en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) pueden coexistir e interactuar los personajes provenientes de varias realidades luego de que se alterara la línea del tiempo tras un hechizo de Doctor Strange que Peter Parker arruinó con su insolencia.

Esto quiere decir que en los múltiples universos existentes hay variantes de personajes que ya vimos antes y que podrían regresar a las nuevas cintas, prueba de ello son algunos protagonistas de las series de Netflix inspiradas en cómics de Marvel, (ALERTA DE SPOILER) quienes han "vuelto" para las producciones de la Fase 4, como Daredevil o Wilson Fisk (Kingpin), cuyos actores que les dan vida confirmaron que son canon dentro del UCM.

En la tercera cinta de Spider-Man, Stephen Strange afirma que el multiverso es un concepto del que se sabe muy poco y con el nuevo trailer de su próxima película se confirma este dicho, ya que acude a buscar a Wanda Maximoff (La Bruja Escarlata) para que le ayude a explorar -y arreglar- todo el embrollo que se creó tras sus hechizos.

Personajes que podríamos ver en Doctor Strange 2

De acuerdo con supuestas filtraciones de insiders, en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness -que se estrena el 6 de mayo de 2022- también tendremos la posibilidad de ver a personajes de franquicias cuyos derechos estaban del lado de Sony y no de Disney, y que esta cinta servirá para abrirles la puerta al Universo Cinematográfico de Marvel.

(ALERTA DE SPOILER) Tras la aparición de Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man en la cinta No Way Home, al lado de Tom Holland y Andrew Garfield, FandomWire y Express UK difundieron la versión de que Marvel lo invitó a futuros proyectos y uno de ellos sería Doctor Strange 2. Otras teorías ya no tan creíbles apuntan a que Loki (Tom Hiddleston) Hayley Atwell (Agente/Capitana Carter) y Chis Evans también volverían en esta cinta,este último como La Antorcha Humana o una verisón malévola del Capitán América.

Tobey Maguire podría ser de nuevo Spider-Man. Foto: Especial

De acuerdo con el portal Express, Wolverine y Charles Xavier podrían aparecer en la segunda película del hechicero supremo. Aunque Hugh Jackman dijo que Logan fue su despedida y que no tenía intenciones de retomar al personaje, no se descarta que regrese. En el caso del Profesor X, se sabe que Patrick Stewart se habría reunido con Kevin Feige, presidente ejecutivo de Marvel, pero también se rumora que podría tratarse de su versión más joven, interpretada por James McAvoy.

El periodista Daniel Ritchman, conocido por filtrar información sobre las cintas de Marvel, también afirmó que otros dos integrantes de los X-Men podrían aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Quicksilver de Evan Peters, a quien de hecho ya vimos en la serie WandaVision, pero también a la Mystique de Jennifer Lawrence, con quien supuestamente Marvel ya habría tenido acercamientos.

Finalmente, se cree que en la segunda película del hechicero supremo, a quien le da vida el actor inglés Benedict Cumberbatch, será la bienvenida al UCM para Deadpool, ese personaje irreverente de Ryan Reynolds que sueña con ser un X-Men, y que forma su equipo de antihéroes.

Marvel estaría buscando la forma de introducir a Deadpool en el UCM. Foto: @deadpoolmovie

