Mujer acusa a su esposo de embarazarla por videollamada y no querer hacerse responsable, "el bebé llegará en PDF", responden en redes

Una mujer de la que hasta ahora se desconoce su nacionalidad está conquistando el Internet tras grabarse llorando de forma desconsolada mientras se dirigía a las autoridades correspondientes para demandar a esposo, a quien acusó de haberla embarazado tras realizar videollamadas todos los días y que tras darle la noticia de que la familia crecería, el hombre negó toda posibilidad de que el bebé fuera de él.

Luego de que el hombre supuestamente se negó a hacerse responsable durante el embarazo y tras el nacimiento del bebé, la mujer se mostró muy molesta, triste y decepcionada de no contar con la ayuda necesaria para criar a su hijo o hija. Aunque se desconoce la identidad y nacionalidad de la supuesta víctima, fue la cuenta de TikTok @lamagiatvshow la que compartió el video que ya acumula más de tres millones de reproducciones, además que le ha dado seguimiento al caso.

En el primer video se ve a la mujer rompiendo en llanto y dando gritos de desesperación en plena calle mientras lleva consigo una ecografía y documentos que confirman su embarazo: "Yo quedé embarazada del marido mío que está en Nueva York, él tiene dos años allá, pero el me hacía videollamada y ahora él dice que el niño no es de él", menciona en el video viral.

Allí mismo, la mujer menciona que si se graba en la calle es porque va en camino a la Fiscalía, donde presentará una denuncia formal para exigirle a su esposo que se haga responsable del bebé que está creciendo dentro de ella. Asimismo, se mostró muy segura de que fueron las videollamadas las que provocaron la gestación, ya que incluso menciona que quien tenía el interés diario de hablar desde una cámara, era él y no ella.

"Fue así que yo quedé embarazada y él está negándome la barriga ahora. Yo no sé qué voy a hacer ahora. Los que me pueden ayudar por favor, diciéndole a él que se haga responsable de su muchacho", señala en dicho video de humor.

Desató la burla en redes sociales, pero se trata de una actriz viral. (Foto: TikTok @lamagiatvshow)

Mujer dice que se embarazó por videollamada y su esposo no se quiere hacer responsable

En un segundo video compartido por la misma cuenta de TikTok se observa a la misma señora pidiéndole ayuda a sus seguidores para que le pidan a su esposo que se haga responsable del bebé que viene en camino e insiste en que fue en la última videollamada que ambos tuvieron donde ella terminó en cinta. Allí mismo, le mandó un mensaje a su aparente ya expareja, exigiéndole piedad y que se la lleve a Nueva York para dar a luz en Estados Unidos.

"Esta barriga es tuya papi, hazte cargo, yo no puedo sola, papi. Tú y yo hablamos como 10 veces por videollamada y en la última yo quedé embarazada. Mira la tomografía, yo no te voy a mentir. Cásate conmigo, arregla mis papeles y llévame para allá afuera para que este niño nazca allá", dice al romper en llanto.

En sus declaraciones la mujer insiste en que no fue infiel y que se embarazó por el método anterior, algo que ha despertado las burlas de algunos internautas, quienes incluso mencionaron que el caso no es real, sino que se trata de humor. Pese a ello, el video viral ha dividido opiniones y dejado todo tipo de comentarios. algunos de ellos son:

"Eso te pasa por no proteger las videollamadas con cifrado de extremo a extremo", "pobre niño, su padre es de un número desconocido", "muéstrale los registros de llamadas, él piensa que es hijo de otro número", "eso no es nada, mándale al niño por Bluetooth", "de ahora en adelanto no acepto videollamada", "el 5G es muy potente y peligroso", "el bebé llegará en archivo PDF o saldrá en formato rar" y "con esa forma de llorar hasta yo le creo".

Pese a las burlas y memes, hay que mencionar que la mujer es una reconocida actriz de Ecuador, quien sube contenido como este para hacerse viral y que se da a conocer como "La Magia TV Show", por lo que este caso viral se trata de un sketch más de su trabajo y no a algo real.