"Mi hija no aguantó", mujer abandona concierto de Shakira y culpa a la cantante por retrasar el show | VIDEO

Apenas se han llevado a cabo dos conciertos de siete que Shakira ofrecerá en el Estadio GNP en la Ciudad de México, sin embargo, ambos han comenzado al menos dos horas después del horario que se tenía contemplado, algo que ha causado molestia en algunos fans. Así le ocurrió a una mujer y a su hija, quienes tuvieron que abandonar el recinto antes de que iniciara el show debido a que su pequeña no aguantó el cansancio.

El primero de los concierto de Shakira en la Ciudad de México se llevó a acabo el pasado 19 de marzo, pero el espectáculo inicio una hora y media después, tras los hechos, al otro día Shakira ofreció una disculpa a sus fans y aseguró que hubo una confusión en el horario, pero aseguró que en las siguientes fechas se encargaría personalmente de revisar el horario.

Pero el retraso volvió a ocurrir en el concierto del 21 de marzo, pues nuevamente inició después de lo esperado, esta vez fueron casi dos horas después de la hora indicada. Fue durante ese evento cuando la mujer decidió marcharse porque su hija no podía permanecer más tiempo en el estadio que estaba colmado de gente y que además estaba lloviendo.

Pese a que la mujer solo compartió su experiencia en redes sociales y advirtió a los padres que iban a ir a los siguientes conciertos, internautas la criticaron por llevar a una niña pequeña a un concierto de esa naturaleza, pues le dijeron que era obvio que iba a haber muchísima gente y que además son eventos muy cansados para ellos.

Según la mujer, su hija ya tenía sueño y estaba cansada, por lo que se vieron en la necesidad de abandonar el concierto | Foto: X @Maloratura

Madre e hija abandonan concierto de Shakira por retraso

A través de su cuenta de X, la usuaria identificada como (@Maloratura) posteó un video en el que explica que Shakira inició el concierto casi dos horas tarde y que su hija ya estaba muy cansada y con mucho sueño, algo que la ponía muy triste, pues aseguró que estuvieron esperando la fecha con mucha ilusión, por lo que recomendó a padres de familia que consideren mucho la exposición de sus hijos en el concierto de Shakira debido a que empieza muy tarde el show.

"Pues @shakira no cumplió su promesa. Hoy inició su concierto casi dos horas tarde. Nos vamos muy y con el corazón roto. Vimos a varios desesperados por la espera. Llegamos 8:00 pm para estar puntuales y pues eso hoy no importó", escribió la internauta en X.

Equipo de Shakira explica retraso en su concierto

Previo a que empezara el concierto del 21 de marzo, los fans comenzaron a desesperarse, pues el estadio ya estaba repleto y no podía iniciar el espectáculo. Inesperadamente comenzaron a aparecer algunos anuncios en las pantallas en los que informaban que el show no podía iniciarse debido a que había viento muy fuerte y tenían que esperar a que el clima se estabilizara, sin embargo, en redes sociales aseguraban que no se sentía ningún tipo de racha de aire.