¿Cuáles son los 4 colores que usan las personas más depresivas, según la inteligencia artificial?

Desde hace un tiempo, o mejor dicho, desde que tenemos acceso a la Inteligencia Artificial, que le preguntamos un montón de cosas, algunas muy superficiales y otras no tanto. Por ejemplo, que no decir en una entrevista de trabajo, que nos resuma un libro, etc, pero en este caso, sobre cuáles son los colores que usan las personas con depresión.

Según la IA, hay colores que vestimos que reflejan nuestro estado de ánimo. Hay ciertos colores, tonalidades que describen cómo nos sentimos, desde alegría, enojo o tristeza. Cómo también, colores que nos acentúan la piel, que nos quedan bien y otros que ejercen el efecto contrario, a esto último se lo llama colorimetría.

Gris, uno de los colores elegidos por IA

Sin embargo, lo que analizó fue cuales eran los 4 colores que usan las personas con depresión, aunque no siempre implique que estén pasando por un estado depresivo, sino que hay una tendencia a buscar ciertas tonalidades.

Estos son los colores que usa persona deprimida, según la Inteligencia Artificial:

GRIS: es uno de los más comunes , asociados a la depresión . Se cree que refleja un estado emocional de apatía , f alta de energía y vacío, e inclusive sensación de tristeza y desánimo.

es uno de los , asociados a la . Se cree que refleja un de , f e inclusive sensación de y NEGRO: Si bien es uno de los colores que simboliza elegancia y poder, pero también representa la desesperanza, el duelo o una sensación de encierro emocional. Algunos, lo usan para reflejar la sensación de estar desconectadas del mundo real o atrapadas .

Si bien es uno de los que simboliza elegancia y poder, pero también representa la el o una sensación de Algunos, lo usan para reflejar la sensación de estar del mundo real o . AZUL OSCURO: está relacionado con la calma, los tonos más oscuros de azul se asocian con la tristeza y melancolía . En inglés, la palabra “Blue” es sinónimo de sentirse deprimido y es una de las formas virales que ha tomado la palabra.

está relacionado con la calma, los tonos más oscuros de azul se asocian con la y . En inglés, la palabra “Blue” es sinónimo de y es una de las formas virales que ha tomado la palabra. MARRÓN: es reflejo de un estado emocional pesado, aburrido o sin vida, alienado con los sentimientos de tristeza o abatimiento, a pesar de ser un color de tierra y que ha sido tendencia en los últimos años.

El negro, color más elegido que demuestra nuestro estado de animo

Últimamente, elegir que ropa queremos usar, no sólo es elegir el color, el tamaño y la forma correcta para nuestros cuerpos, sino que también tiene mucho de lo que queremos decir o como lo queremos contar. Porque no sólo hay colores que nos quedan bien, por nuestro color de piel, sino que también ayudan a transmitir quiénes somos y como sentimos.

