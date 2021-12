Marvel y DC: Lista completa de series y películas que se estrenarán en 2022

Para los amantes de los cómics, ya sean de Marvel o DC, este fue un buen año a cuanto lanzamientos se refiere, ya que películas como Zack Snyder's Justices League o Spider-Man: No Way Home, se consolidaron entre las favoritas del público durante este segundo año de pandemia.

Y qué decir de las series, DC ya lleva un buen camino recorrido con series como Arrow, Flash o Legends of Tomorrow, sin embargo, Marvel y Disney apretaron el paso este 2021 y lanzaron exitosas producciones como WandaVision, Loki, What if...?, The Falcon and The Winter Soldier o Hawkeye.

Lo que viene para 2022

Ante este panorama, ambas empresas alistan una serie de al menos 20 producciones para el próximo año que incluyen tanto películas como series. Algunas serán secuelas, mientras que otras debutarán apenas en sus respectivos universos cinematográficos, y otras más significarán el regreso de queridos personajes que marcaron toda una época.

DC

Series

Naomi: Esta nueva serie basada en los cómics homónimos formará parte del llamado Arrowverse y será protagonizada por Kaci Wallfall. Se estrenará en el canal The CW el próximo 11 de enero.

Esta nueva serie basada en los cómics homónimos formará parte del llamado Arrowverse y será protagonizada por Kaci Wallfall. Se estrenará en el canal The CW el próximo 11 de enero. Peacemaker: La serie spin-off del "héroe" encarnado por John Cena, a quien vimos en la cinta El Escuadrón Suicida llega al catálogo de HBO Max el próximo 13 de enero.

La serie spin-off del "héroe" encarnado por John Cena, a quien vimos en la cinta El Escuadrón Suicida llega al catálogo de HBO Max el próximo 13 de enero. Batwoman: Tras la salida de Ruby Rose, Javicia Leslie ahora la superheroína. La tercera temporada de la serie llega a Netflix el 25 de febrero, aunque se transmite por el canal de cable The CW desde octubre de 2021.

Películas*

The Batman : Esta película significa el debut del actor inglés Robert Pattinson como el justiciero de Ciudad Gótica y el multimillonario Bruce Wayne. La cinta llega a los cines el próximo 4 de marzo.

: Esta película significa el debut del actor inglés Robert Pattinson como el justiciero de Ciudad Gótica y el multimillonario Bruce Wayne. La cinta llega a los cines el próximo 4 de marzo. DC Justice League of Super-Pets : Las mascotas de Superman, Batman, Aquaman, Linterna Verde y Wonder Woman lucharán contra el crimen mientra sus dueños vacacionan. Esta película animada se estrena el 20 de mayo.

: Las mascotas de Superman, Batman, Aquaman, Linterna Verde y Wonder Woman lucharán contra el crimen mientra sus dueños vacacionan. Esta película animada se estrena el 20 de mayo. Black Adam : La cinta del antihéroe lleno de poderes mágicos interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson que se enfrentará a Shazam llegará a la pantalla grande el próximo 29 de julio.

: La cinta del antihéroe lleno de poderes mágicos interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson que se enfrentará a Shazam llegará a la pantalla grande el próximo 29 de julio. The Flash : La película en solitario del velocista escarlata interpretado por Ezra Miller y que traerá de vuelto a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton se estrena el 4 de noviembre.

: La película en solitario del velocista escarlata interpretado por Ezra Miller y que traerá de vuelto a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton se estrena el 4 de noviembre. Aquaman and the Lost Kingdom: La secuela de la cinta de 2018 protagonizada por Jason Momoa, como Arthur Curry/Rey de Atlantis, llegará a la pantalla grande el 16 de diciembre.

*45 días después de su estreno en cines, estas películas llegarán a la plataforma de streaming HBO Max.

Marvel

Series

Ms. Marvel : Iman Vellani será Kamala Khan, una fan de la Capitana Marvel que busca encontrar sus propios poderes. La serie será precuela de The Marvels y se estrenará entre julio y octubre del próximo año en Disney Plus.

: Iman Vellani será Kamala Khan, una fan de la Capitana Marvel que busca encontrar sus propios poderes. La serie será precuela de The Marvels y se estrenará entre julio y octubre del próximo año en Disney Plus. Moon Knight : Oscar Isaac debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel dando vida a Marc Spector, un ex agente de la CIA experto en el combate y la estrategia. Aún no hay fecha de estreno en Disney Plus.

: Oscar Isaac debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel dando vida a Marc Spector, un ex agente de la CIA experto en el combate y la estrategia. Aún no hay fecha de estreno en Disney Plus. She-Hulk: Tatiana Maslany dará vida a la abogada Jennifer Walters, quien es prima de Bruce Banner/Hulk, interpretado por Mark Ruffalo. Se desconoce la fecha de lanzamiento en Disney Plus.

Películas

Morbius : Jared Leto dará vida a Michael Morbius, un médico que padece una enfermedad incurable y que después termina convertido en vampiro. La película se estrena en cines el 21 de enero.

: Jared Leto dará vida a Michael Morbius, un médico que padece una enfermedad incurable y que después termina convertido en vampiro. La película se estrena en cines el 21 de enero. Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Luego de los eventos de Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange deberá pedir ayuda a Wanda Maximoff para explorar el multiverso. La cinta llega a los cines el 6 de mayo.

: Luego de los eventos de Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange deberá pedir ayuda a Wanda Maximoff para explorar el multiverso. La cinta llega a los cines el 6 de mayo. Thor: Love and Thunder: La cuarta entrega de la saga del Dios del Trueno ahora será protagonizada por Jane Foster, personaje interpretado por Natalie Portman. Se estrena el 8 de julio.

La cuarta entrega de la saga del Dios del Trueno ahora será protagonizada por Jane Foster, personaje interpretado por Natalie Portman. Se estrena el 8 de julio. Spider-Man: Across the Spider-Verse : La secuela de esta exitosa cinta animada de 2018 protagonizada por Miles Morales y otros Spider-Man de diferentes dimensiones llega a los cines el 7 de octubre.

: La secuela de esta exitosa cinta animada de 2018 protagonizada por Miles Morales y otros Spider-Man de diferentes dimensiones llega a los cines el 7 de octubre. Black Panther: Wakanda Forever: La secuela de la cinta protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman ahora recaerá sobre Letitia Whright, quien fuera hermana del héroe en la primera entrega. Se estrena el 11 de noviembre.

SIGUE LEYENDO:

Las series de TV más esperadas para 2022: De Obi-Wan Kenobi y El Señor de los Anillos hasta Halo