Las series de TV más esperadas para 2022: De Obi-Wan Kenobi y El Señor de los Anillos hasta Halo

El 2021 está por terminar y las plataformas de streaming pueden presumir que fue un año redondo en cuanto a series se trata, ya que estrenaron títulos nuevos que fueron un éxito, mientras que otras apostaron por las secuelas de producciones que ya estaban consolidadas entre el público.

Y es entonces que ya de cara al 2022, Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus y HBO Max, entre otras, se preparan para echar toda la carne al asador y ya tienen calendarizados sus próximos estrenos, los cuales van desde la ciencia ficción y comedias, pasando por las basadas en cómics y hasta las que se desprenden de populares videojuegos.

A continuación te contamos, plataforma por plataforma, cuáles son los programas más esperados:

Amazon Prime Video

-El Señor de los Anillos: Esta serie spin-off inspirada en los libros de J. R. R. Tolkien no retomará lo que ya hemos visto en la trilogía o en El Hobbit, sino que se desarrollará miles de años antes de estos eventos. El elenco será nuevo y su estreno está previsto para el viernes 2 de septiembre de 2022.

Disney Plus

-Obi-Wan Kenobi: Esta serie dedicada al Jedi interpretado por Ewan McGregor se desarrollará unos 10 años después de La Venganza de los Sith y podría contar cómo es que el maestro de Luke Skywalker estuvo oculto todo este tiempo. La buena noticia es que Hayden Christensen volverá como Darth Vader; la mala es que aún no hay fecha de estreno, pero se sabe que llegará en cualquier momento de 2022.

-She Hulk: Las series inspiradas en personajes de Marvel Cómics fueron la apuesta fuerte este año, por lo que en 2022 Disney llevará a la pantalla chica la historia de la abogada Jennifer Walters, a quien dará vida la actriz Tatiana Maslany. Esta mujer es prima de Bruce Banner/Hulk, por lo que evidentemente Mark Ruffalo saldrá en la miniserie. Aún no se sabe cuando llegará a la plataforma.

-Andor: Tras su participación en Star Wars: Rogue One, el actor mexicano Diego Luna volverá a protagonizar una producción de la franquicia. Esta historia probablemente abordará los inicios de Cassian Andor, mucho antes de que lidere las operaciones secretas de los rebeldes contra el imperio. Todavía no hay fecha de estreno de esta serie.

-Moon Knight: Tras su paso por Star Wars y Dune, Oscar Isaac debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dando vida a Marc Spector, un ex agente de la CIA experto en el combate y la estrategia. Se trata de un gran reto ya que se trata de un personaje que no es tan popular por lo que Disney deberá contar sus orígenes así como las enfermedades mentales que padece. Aún no anuncia la fecha en que llegará al catálogo.

-Secret Invasion: Nick Fury y Maria Hill regresan junto a Talos. La serie se basa en los cómics de Marvel del mismo nombre, donde los extraterrestres llamados skrulls están en la tierra suplantando a varios superhéroes. Hasta ahora, en el UCM los hemos visto como aliados, pero para esta serie no se sabe de qué lado estarán. No hay fecha de estreno aún para la serie que significa el regreso de Samuel L. Jackson y Cobie Smulders.

HBO Max

-The Last of Us: Esta serie inspirada en la popular saga de videojuegos de Naughty Dog protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey retomará la historia post-apocalíptica de cómo luce el mundo tras la infección de un hongo llamado Cordyceps. Joel y Ellie son sobrevivientes a ésta y deberán evitar que capturen a la niña. Todavía no tiene fecha de lanzamiento.

-Peacemaker: Se trata de una serie spin-off de la más reciente película The Suicide Squad, de Warner y DC Comics. El personaje interpretado por John Cena es un antihéroe que busca a toda la costa la paz, sin importar que para ello deba de haber violencia de por medio. Llega al catálogo el próximo 13 de enero.

-House of the Dragon: Se trata de un spin-off precuela de Game of Thrones y se basa en el libro Fire & Blood de George R. R. Martin. Ésta relatará cómo comenzó la decandencia de la casa Targaryen y cómo Viserys tuvo que tomar el trono tras la caída de su abuelo Jaehaerys. Aún se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento.

Hulu

-How I Met Your Father: Esta serie spin-off de How I Meet Your Mother estará protagonizada por Hillary Duff retomará el formato de su antecesora y contará cómo el personaje principal, Sophie, convive con su grupo de amigos mientras le cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre. Esta "legendaria" producción llega al catálogo de Hulu en Estados Unidos el próximo 13 de enero.

Netflix

-Vikingos: Valhalla: Esta secuela de la existosa serie Vikingos se desarrollará un siglo después de su antecesora, justo cuando Inglaterra comiensa a contrarrestar la invasión nórdica. Será el 25 de febrero cuando podamos ver esta producción que tendrá como protagonistas a históricos personajes como Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir y King Canute "the Great".

-The Witcher: Blood Origin: Este spin-off de la fantasiosa serie protagonizada por Henry Cavill llegará a la plataforma el próximo año y retratará la aparición del primer brujo de la historia tras la fusión de los universos de los monstruos, hombres y elfos. Todo esto ocurre unos mil 200 años de Geralt de Rivia, pero aún se desconoce la fecha de estreno.

-Sandman: Basada en las historietas homónimas de Neil Gaiman, esta serie contará la historia de Morpheus (Dream), un personaje que encarna los sueños y realidades fantásticas. Estará protagoniada por Tom Sturridge y se espera que se estrene durante la primera mitad de 2022.

Paramount Plus

-Star Trek: Strange New Worlds: Eta serie spin-off llegará a la plataforma el próximo año y se desarrollará casi una década antes de la época en que el Capitán James Kirk tomó el mando del USS Enterprise. Los personajes principales serán el Capitán Christopher Pike, Spock y Número Uno, interpretados por Anson Mount, Ethan Peck y Rebecca Romijn.

-Halo: Esta popular franquicia de videojuegos de Microsoft recién cumplió 20 años y para celebrarlo además de una nueva entrega, también lanzará una serie que estará protagonizada por Pablo Schrieber como el soldado espartano Marter Chief, quien deberá lidiar contra amenazas alienígenas, como en los juegos. Todavía no s sabe cuándo estará disponible en la plataforma.

