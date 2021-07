The Last of Us: Nueva filtración revela fotos del set

En medio de una pandemia, el controversial videojuego The Last of Us sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión no se trata de su segunda entrega, sino más bien, de un nuevo filme que llevará la historia de un mundo post pandemia a la pantalla chica gracias a HBO.

En semanas anteriores, gracias a los informes del actor Gabriel Luna, en redes sociales, pudimos conocer parte del elenco de actores que dará vida a cada uno de los personajes de este nuevo proyecto, el cual también se encuentra a cargo del estudio desarrollador Naughty Dog.

Aunque poco se sabe de la historia, se cree que la trama podría centrarse en el día cero de la infección, suceso que no se ha detallado con detenimiento en el videojuego , y que hasta la fecha se desconoce el motivo por el cual la gente comenzó a transformarse.

Ahora sabemos, gracias a una fan de The Last of Us que reside en Calgary, que la historia estará ambientada en Austin, Texas, lugar en el que inicia la aventura en el título original. Las imágenes compartidas en redes sociales refuerzan el lo que parecía ser el inicio de un caos apocalíptico.

Otro de los datos que se han mencionado es que el rodaje empezó recientemente, por ser más específicos el día cinco de julio de este 2021. Se espera que su llegada sea hasta 2023, sin embargo, es probable que se retrase su lanzamiento debido a la actual pandemia por Covid-19.