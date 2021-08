Serie de El señor de los anillos ya tiene fecha de estreno; esto es lo que sabemos

La saga de El señor de los anillos está a punto de "resucitar" con el lanzamiento de una nueva serie que llegará a Amazon Prime Video el próximo año, con un lanzamiento global en 240 países el 22 de septiembre de 2022.

Este nuevo y épico drama llevará a la pantalla por primera vez a la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Comenzando en una época de paz relativa, miles de años antes de los eventos de los libros The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien, la serie sigue a un elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media.

Prime Video ha confirmado que la primer temporada ya ha finalizado con éxito sus grabaciones en Nueva Zelanda, así mismo aseguran que será una "producción que sorprenderá a todos":

¡No puedo expresar suficientemente que tan emocionados estamos de llevar a nuestro público global en un viaje nuevo y épico a través de la Tierra Media! Nuestros talentosos productores, elenco, creativos y equipos de producción han trabajado sin descanso en Nueva Zelanda para dar vida a esta impresionante visión jamás contada.

Por ahora se sabe muy poco acerca de está nueva serie, que tendrá como elenco a Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

Vía | Xataka