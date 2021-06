Jameela Jamil se integra a la serie “She Hulk” de Disney Plus ¿Qué personaje interpretará?

Una de las series más esperadas por los fanáticos de Marvel y Disney es “She Hulk”, una producción que poco a poco da a conocer quienes formarán parte del importante elenco.

Ahora tocó el turno para la supervillana de Titania que será interpretada por Jameela Jamil, este personaje posee una fuerza increíble y es una de las rivales frecuentes de She Hulk.

La historia en la que se centra la serie tiene como protagonista a la abogada Jennifer Walters intepretetada por Tatiana Maslany, prima de Bruce Banner, quien hereda sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre de él.

Pero a diferencia de Bruce, cuando se enfurece, Jennifer es capaz de retener la mayor parte de su personalidad, inteligencia y control emocional, por lo que será una de las rivales y con constantes enfrentamientos con Jamil.

Aunque aún no está totalmente confirmada la noticia, según un medio especializado de Estados Unidos, Jamil se une a los miembros del elenco previamente anunciados que son: Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Tim Roth y Mark Ruffalo este último repetirá el papel de Bruce Banner en la serie.

La directora de la prouccion es Kat Coiro, que ademas es la productora ejecutiva de "She Hulk".

Este título es uno de los varios programas de Marvel Cinematic Universe en Disney Plus. "WandaVision", "The Falcon and The Winter Soldier" y, más recientemente, "Loki", ya se han lanzado. Otros en la tubería incluyen "Secret Invasion", "Moon Knight", "Ms. Marvel ”y“ Hawkeye ”.

¿Quién es Jameela Jamil?

La estrella es conocida por su papel protagónico en la comedia aclamada por la crítica de la NBC "The Good Place", en la que participó como protagonista durante las cuatro temporadas del programa. En la actualidad es la presentadora de los juegos de TBS "The Misery Index" y se desempeña como juez en la serie de competencia de HBO Max "Legendary".

Con información de Variety