How I Met Your Mother: Estos son los momentos más TRISTES de la serie

Ya casi se cumplen 16 años desde que se lanzó la primera emisión de How I Met Your Mother o Cómo conocí a tu madre (en español), serie protagonizada por Josh Radnor (Ted Mosby), Jason Segel (Marshall Eriksen), Alyson Hannigan (Lily Aldrin), Neil Patrick Harris (Barney Stinson) y Cobie Smulders (Robin Scherbatsky).

La historia fue creada por Craig Thomas y Carter Bays, consta de nueves series con un total de 208 capítulos y está basada en “escribamos sobre nuestros amigos y las estupideces que cometimos en Nueva York”.

En la serie se puede ver a Ted en el año 2030, contándole a sus hijos cómo conoció a su madre, por lo que empieza a narrarles recuerdos desde el año 2005, en los cuales aparecían sus mejores amigos Marshall y Lily, así como Barney y Robin.

Como en todas las historias hay momentos malos, buenos, divertidos, serios, de amor, desamor, enojo, tristeza, entre otros muchos sentimientos. Sin embargo, en esta ocasión se recordarán las escenas más tristes de la serie y que muchas personas al verlas han llorado o tenido una sensación de nostalgia y/o melancolía.

Los momentos tristes de la serie

A continuación, se presentan algunos de los momentos de tristeza que se vivieron en How I Met Your Mother:

Stella deja a Ted en el altar

En la búsqueda de Ted por encontrar a su mujer ideal y madre de sus hijos, conoció a Stella, una doctora que estaba separada de su exesposo Tony y tenía una hija llamada Lucy.

Se volvieron novios y, después, Mosby le propuso matrimonio. Todo estaba preparado para ese día especial, pero él no contaba con que su prometida se arrepentiría, dejándole una nota para avisarle, ya que ella había decidido regresar con el padre de su hija.

Al principio Ted no lo podía entender y estaba triste y enfadado, por lo que decide ir a buscarla para reclamarle, pero al ver la escena de Stella, Tony y Lucy, se da cuenta que son una familia y deben estar juntos.

La ruptura de Lily y Marshall

Lily recibe la noticia de que su solicitud fue aceptada para el curso de verano de la Fundación de Arte en San Francisco, mensaje que escucha Marshall, y no está de acuerdo porque en pocos meses tienen planeado casarse.

La pelea discute sobre el tema y la pelirroja le dice que necesita ir a ese curso antes de establecerse para siempre porque ha querido hacer muchas cosas y no ha hecho ninguna de ellas, por lo que toman la decisión de separarse.

La mañana de un día lluvioso, Marshall estaba afuera completamente empapado y muy triste, al bajar del taxi, Ted lo ve y él le enseña el anillo de compromiso que le devolvió Lily.

Robin se entera que es infértil

Cuando Robin se entera que no puede tener hijos, se pone triste, pero no le cuenta a nadie. Desconsolada camina por las calles de Nueva York, bajo la nieve, el día de Navidad. Y, aunque, ella pretende demostrar que le alegraba ser infértil porque nada la iba a retener en la vida, viajar a donde quisiera y no se interpondrían en su carrera.

Ted se da cuenta de que le sucede algo, por tanto, trata de animarla, y al llegar a casa, Ted decora el árbol navideño y pone luces al ritmo de la canción "Highway to Hell", de AC/DC. Robin lo abraza y comienza a llorar.

Barney quiere estar con Robin

Barney y Robin tienen pareja, pero Stinson le propone que terminen con Nora y Kevin, respectivamente, y a la media noche verse en el bar MacLaren’s y hablar sobre ellos.

De esta manera, Barney termina su relación con Nora; mientras que, Scherbatsky pretende hacer lo mismo, pero no lo hace.

Al llegar la media noche, Barney estaba esperando en el lugar acordado, en ese momento llegan Ted, Marshall, Lily y Robin, se alegra al ver a esta última, pero atrás de ella venía Kevin, lo cual provoca que Stinson se ponga triste y quiera llorar, por lo que decide retirarse del bar.

Es así como Barney se dirige al apartamento donde vivía Ted y Robin y comienza a recoger los pétalos de rosas que había puesto sobre la cama de ésta y las velas encendidas en la habitación. Sin darse cuenta, Mosby lo ve y se percata del momento triste por el que estaba pasando su amigo.

La muerte del papá de Marshall

Luego de que Marshall estuviera muy contento por saber que sus espermas estaban en buenas condiciones y que no tenía problemas para ser padres, motivo por el que festejaba con Ted, Robin y Barney en el famoso bar.

Marshall decide llamarle por teléfono a su papá, pero el señor Marvin Eriksen no contesta. En ese momento, llega en un taxi su esposa Lily, al verla la abraza y le dice que la ama, pero ella con un semblante triste le menciona que su padre tuvo un ataque al corazón y murió. Ambos se abrazan y comienzan a llorar.

Después, Marshall se da cuenta que tiene un mensaje de voz de Marvin, al escucharlo cree que solo se trata de un audio en el bolsillo, pero más tarde, se da cuenta que su papá sí le había dejado sus últimas palabras, entre las cuales destacaba un “Te amo”.