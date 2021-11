Las nuevas series de Marvel que llegarán a Disney Plus: ¡Habrá zombies, brujas y X-Men!

Este viernes 12 de noviembre se llevó a cabo el Disney Plus Day 2021, un evento en el cual la compañía de entretenimiento dio a conocer algunos avances de sus series, películas, cortos y documentales, así como el anuncio de las nuevas producciones de sus exitosas franquicias que llegarán a su plataforma de streaming en los próximos meses y años.

Como ya sabemos, Disney tiene los derechos de su marca homónima, Pixar, National Geographic, Marvel y Star Wars, por lo que la presentación de este día trajo consigo importantes revelaciones para los amantes de estas franquicias, tales como el regreso de Amy Adams y Patrick Dempsey en la secuela de Encantada, la llegada de Will Smith a NatGeo o las primeras imágenes de la serie Obi-Wan, con Ewan McGregor.

Los próximos estrenos de Marvel

Sin embargo, los anuncios más esperados en este tipo de eventos son sin duda los que hace Marvel Studios, quien año con año hace oficial la llegada de más personajes a su Universo Cinematográfico, el cual desde este 2021 se expandió también a la plataforma de streaming Disney Plus de la mano de exitosas series originales como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y What If...?.

Durante este Disney Plus Day 2021, Marvel anunció nuevas series originales, así como spin-offs y secuelas de las producciones que pudimos ver este año en su catálogo. A continuación te presentamos todo lo que traerá para los próximos meses y años:

-X-Men '97, una serie oririginal animada que será secuela de la de los 90 que llega en algún momento de 2023

-Moon Knight, una serie original de seis capítulos protagonizada por Oscar Isaac que se estrena en 2022

-She-Hulk, una serie original protagonizada por Tatiana Maslany y Mark Ruffalo que se estrena en 2022

-Ms. Marvel, una serie original protagonizada por Iman Vellani que se estrena en 2022

- What If...? 2, la segunda temporada de esta serie original animada de 2021, aún sin fecha de estreno

-Echo, una serie original que aún no tiene fecha de estreno

Fotos: @MarvelStudios

-Spider-Man: Freshman Year, una serie original animada aún sin fecha de lanzamiento

-I am Groot, una serie original spin-off de Guardianes de la Galaxia, que se estrena en 2022

-Ironheart, una serie original de seis episodios que se estrenará a finales de 2022 o inicios de 2023

-Agatha: House of Harkness, spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn, aún sin fecha de estreno

-Marvel Zombies, spin-off de What If...?, serie animada aún sin fecha de estreno

-Secret Invasion, serie original aún sin fecha de estreno

Fotos: @MarvelStudios

SIGUE LEYENDO:

¿Andrew Garfield sí saldrá en Spider-Man: No Way Home? Hizo esta declaración y emocionó a los fans