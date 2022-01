Reboot Los 4 Fantásticos: Filtran a los actores que protagonizarían la nueva versión para el UCM

Al igual que los X-Men, Los 4 Fantásticos no pertenecían a Marvel sino hasta 2019, cuando la poderosa empresa comandada por Kevin Feige compró Fox y con ella los derechos de los mutantes y los científicos, por lo que estamos a meses, quizás uno o dos años, de que tengamos nuevas películas de estos grupos de superhéroes.

De los X-Men no conocemos aún los planes de Marvel y Disney, pero mucho se rumora que algunos como Wolverine (Hugh Jackman), Charles Xavier (Patrick Stewart o James McAvoy), Quicksilver (Evan Peters) y Mystique (Jennifer Lawrence) podrían tener breves cameos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llega a los cines el próximo 6 de mayo.

Sobre Los 4 Fantásticos sí tenemos un poco más de claridad, ya que en diciembre de 2020 Feige hizo oficial la llegada de esta familia de superhéroes y su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), posiblemente para las fases 4 o 5. La nueva versión correra a cargo de Jon Watts, a quien le debemos el reciente éxito de Spider-Man: No Way Home, y posiblemente llegará a los cines en 2023.

¿Cómo le ha ido a Los 4 Fantásticos en el cine?

Esta sería la tercera ocasión que tenemos una versión de estos personajes de los cómics creados por Jack Kirby y Stan Lee en 1961. En 2005, Fox lanzó Los 4 Fantásticos con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahon dando vida a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, Ben Grimm y Victor von Doom. Esta cinta de Tim Story tuvo una calificación de 5.7/10 en IMDb y 27% en Rotten Tomatoes.

A pesar de que la crítica fue severa, Fox lanzó una secuela dos años después llamada Los 4 Fantásticos y Silver Surfer, la cual contó con el elenco original más la integración de Doug Jones y Laurence Fishburne como el personaje intergaláctico. Esta secuela tuvo 5.6/10 en IMDb y 37% en Rotten Tomatoes y aunque Tim Story planeaba una tercera y cuarta entrega, el proyecto se canceló en 2009.

Después, Fox anunció el reboot de estos personajes a cargo de Josh Trank pero ahora con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell y Toby Kebbell. La cinta 4 Fantásticos se estrenó en 2015 y fue destrozada por la crítica, incluso más que a sus antecesoras. IMDB le dio una calificación de 4.2/10 y Rotten Tomatoes apenas un 9 por ciento. Tras ello, cancelaron todo plan de secuela.

Filtran a los posibles protagonistas de la película

Es poco lo que se sabe sobre la nueva versión de Los 4 Fantásticos de Marvel Studios y Disney, pero algunos insiders como MyTimeToShine informaron esta semana que ya comenzaron a buscar a los protagonistas de esta cinta. Y fue entonces que se hizo viral un leak en el que revelan a los personajes que Jon Watts tendría en la mira para protagonizarla.

Se trata de Glenn Howerton, Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen quienes posiblemente darían vida a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. Como decíamos, esto sólo es una filtración, por lo que no debe ser considerada como información oficial hasta que Marvel lo confirme o desmienta.

SIGUE LEYENDO:

Marvel y DC: Lista completa de series y películas que se estrenarán en 2022