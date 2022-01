Reboot Los 4 Fantásticos: ¿Charlize Theron y John Krasinski protagonizarán la película? Esto es lo que sabemos

Los 4 Fantásticos son sin duda de los grupos de superhéroes más queridos y reconocidos, sin embargo, su paso por el cine no ha sido tan afortunado como lo ha sido en los cómics. Con dos sagas entre 2005 y 2015 que no fueron bien recibidas por la crítica, Disney y Marvel Studios se aventurarán a crear una nueva versión.

El reboot está previsto para llegar a la pantalla grande en 2023 y será dirigido por más ni menos que Jon Watts, el hombre que hizo posible la reunión de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, cumpliendo así el sueño de muchos fanáticos del superhéroe arácnico que anhelaba un Spider-Verse en el cine.

De esta nueva entrega de Los 4 Fantásticos sabemos poco a pesar de que su anuncio lo hizo Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, durante el Disney Investor Day de 2020. Vale recordar que los derechos de estos personajes pertenecían a Fox, por lo que ahora la casa de Mickey Mouse deberá iniciar de cero una nueva saga.

Los protagonistas del reboot

Mucho se ha dicho sobre quiénes podrían protagonizar esta esperada película que seguramente formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Recientemente insiders como MyTimeToShineHello difundieron una lista de los supuestos actores que habrían sido considerados por Watts, pese a que las audiciones apenas habrían comenzado.

Esta presunta filtración señalaba que Glenn Howerton, Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen posiblemente darían vida a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, sin embargo, ahora circula información más fuerte que apunta hacia dos famosos que tiene una carrera muy consolidada tanto en cine como televisión.

En el caso de La Mujer Invisible, sería la actriz sudafricana Charlize Theron la elegida para ser Sue, pues de acuerdo con TechRadar y el periodista DanielRPK, la estrella de 46 años ya habría sido fichada por Marvel y podría darle vida al personaje que en su momento tuvieron Jessica Alba (2005) y Kate Mara (2015).

En tanto, se dice que el papel de Reed Richards recaería en otro famoso: John Krasinski, a quien muchos recordaran por ser Jim Halpert en The Office y Jack Ryan, en la serie homónima de Amazon. Según información de The Illuminerdi, el actor de 42 años debutaría en el UCM justamente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual se estrenará en mayo de este año, y con ello darle la bienvenida a Los 4 Fantásticos al UCM.

