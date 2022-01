Batman, Spider-Man, Daredevil y Christian Grey fueron roomies: así vivieron sus primeros años como actores

Para nadie es un secreto que el convertirse en estrella de Hollywood es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Las actrices y actores que aspiran a estar en las mejores producciones muchas veces deben dejar sus países o ciudades de origen y tratar de acomodarse en Los Angeles para poder ir a los castings.

Durante una entrevista para el programa LIVE Kelly and Ryan, el actor Jamie Dornan, a quien muchos recordarán como el protagonista de la trilogía cinematografica de Cincuenta sombras de Grey, contó que al inicio de su carrera tenía que compartir un piso con varios aspirantes a actores que hoy ya son figuras reconocidas.

Jamie Dornan tuvo que dejar su natal Irlanda del Norte para probar suerte en Hollywood. Durante la entrevista explicó que quizás allá por 2008 vivió con estrellas hoy consolidadas en la industria como Andrew Garfield, Robert Pattinson, Charlie Cox y Eddie Redmayne, los tres últimos también británicos que buscaban una oportunidad en la meca del cine.

"Todos terminamos haciéndolo bastante bien, pero en aquel entonces no se nos estaba dando muy bien. Íbamos a los mismos castings y nos ayudábamos a prepararlos. Nos ayudábamos a conseguir el papel por el que estábamos compitiendo todos, pero no los estábamos consiguiendo", admitió el actor británico de 39 años que también participó en la exitosa serie Once Upon a Time.