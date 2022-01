The Batman con Robert Pattinson: ¿retrasarán su estreno por culpa de Ómicron? Esto dice Warner

Los últimos dos años han sido muy complicados para la industria cinematográfica, ya que la pandemia de Covid-19 obligó a cerrar las salas de cine, además de retrasar los rodajes y estrenos de importantes producciones. Y a pesar de que es un héroe y justiciero, Batman no se ha salvado de la crisis sanitaria, ya que el estreno de la esperada película con Robert Pattinson ha sido pospuesto dos veces.

La cinta en solitario del vigilante de Ciudad Gótica estaba programada para el 25 de junio de 2021, luego la movieron para el 1 de octubre y finalmente se fijó el 4 de marzo de 2022 como su fecha definitiva de estreno, ante lo que parecía un descenso en los contagios de coronavirus y la buena respuesta que estaban teniendo los cines tras anunciar su parcial reapertura en varios países donde la vacunación contra Covid-19 ya estaba avanzada.

The Batman ha sufrido dos retrasos debido al Covid-19. Foto: @mattreevesLA

Retrasan el estreno de películas de superhéroes

Sin embargo, hacia finales del 2021, una nueva ola de casos positivos del virus debido a la aparición de variantes más infecciosas (aunque dicen los expertos que no más letales) está poniendo en jaque a las autoridades sanitarias en varios puntos del orbe, por lo que nuevamente están implementando restricciones y limitando algunas actividades económicas.

Ante este panorama, el cine de superhéroes ha sufrido el retraso -por unos meses- del estreno de algunas películas. Por el lado de Marvel, se movieron las fechas de Morbius, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever.

Pero los planes de DC parecían seguir en pie, al menos hasta esta semana, ya que se cree que Warner estaría considerando aplazar nuevamente el estreno de The Batman de Matt Reeves no por unos meses, sino hasta el próximo año, debido al avance de la variante Ómicron de Covid-19, la cual ahora es responsable de la mayoría de los contagios en el mundo.

Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, platicó con Matt Belloni para Puck News y le dijo que aunque "todo está bien" con la fecha de estreno de The Batman, lo cierto es que están siguiendo muy de cerca lo que pasa con Ómicron, dejando así abierta la posibilidad de un retraso si es que los causos aumentan nuevamente.

Aplazar el lanzamiento de la cinta protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz evidentemente generaría también un retraso en el estreno de las otras cuatro películas de DC que se esperan para este 2022: DC Justice League of Super-Pets (20 de mayo), Black Adam (29 de julio), The Flash (4 de noviembre) y Aquaman and the Lost Kingdom (16 de diciembre).

