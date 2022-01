¿Wonder Woman saldrá en The Flash? Gal Gadot parece haber spoileado su participación en la película

Si 2021 fue un buen año para las películas de superhéroes gracias a estrenos como Zack Snyder's Justice League o Spider-Man: No Way Home, que lograron juntar a icónicos personajes de los cómics y el cine en una sola cinta, este año también pinta para traer buenos filmes para los amantes tanto de DC como de Marvel.

En el caso de DC, este 2022 se estrenarán importantes producciones como la secuela de Aquaman, o las películas en solitario de Batman, Black Adam y Flash. Y aunque la cinta del justiciero de Ciudad Gótica, con Robert Pattinson, es quizá la cinta más esperada del año, lo cierto es que la del velocista escarlata también dará de qué hablar, pues su director ha prometido gratas sorpresas.

The Flash será protagonizada por Ezra Miller, a quien ya hemos visto antes como el héroe más veloz de DC, y su trama se basará en uno de los cómics más importantes del personaje: Flashpoint Paradox, en el que Barry Allen crea toda una realidad alternativa, sin Liga de la Justicia y con otras versiones totalmente diferentes de los héroes que ya conocemos.

Esta película llegará a los cines el próximo 4 de noviembre de la mano del director argentino Andy Muschietti y sobre ella se han generado muchs expectativas, no sólo porque se trata de la primera película en solictario de Flash, sino porque contará con la participación de Ben Affleck, quien dará vida a Batman (al parecer por última vez), pero más importante aún, significará el regreso de Michael Keaton también como Batman, personaje al que dio vida en las cintas de Tim Burton hace tres décadas.

¿Wonder Woman también saldrá en la película?

Hasta ahora, únicamente han sido confimadas las actuaciones de Ben Affleck y Michael Keaton para la película de The Flash, por lo que figuras con Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman) o Gal Gadot (Wonder Woman), a quienes vimos compartir créditos con Ezra Miller en Justice League, no estarían contempladas para la cinta de Muschietti.

No obstante, una cosa es que no hayan sido confirmados y otra que quizá el director quiera guardar el secreto de su participación. Sin embargo, no contaban con que Gal Gadot probablemente ya "spoileó" la participación de la amazona en The Flash. Y es que para celebrar que tuvo un 2021 por demás perfecto, la actriz israelí compartió el 31 de diciembre un video de sus mejores momentos: fue mamá, pasó mucho tiempo en familia, saboreó las mieles del éxito de Wonder Woman: 1984, que se estrenó hace un año, lanzó Red Notice a lado de Dwayne "The Rock" Johnson y Ryan Reynolds...

Pero lo que llamó la atención de este recuento fueron sin duda las fotografías de julio y agosto en las que aparece en plena sesión de maquillaje frente al espejo, caracterizándose como Wonder Woman. En la primera se alcanza a ver a un hombre con una credencial roja que podría hacer alusión a The Flash, mientras que en la segunda, la actriz porta la tiara de la heroína, pese a los intentos de su maquillista por taparla.

Como sabrán varios, hasta ahora está confirmada la tercera película de Wonder Woman, pero las grabaciones aún no empiezan, por lo que todo parece indicar que la actriz sí habría estado en el rodaje de The Flash, el cual fue entre abril y octubre del año pasado. Además, vale recordar que hacia mediados de 2021, se habían filtrado unas supuestas fotos de Wonder Woman, con Flash, Batman y Supergirl (que será interpretada por Sasha Calle).

