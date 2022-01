¿Tom Holland conducirá los Premios Oscar 2022? Esto es lo que sabemos

Los Premios Oscar se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo, con la esperanza de que la pandemia de Covid-19 permita que la entrega de premios más importante de la industria cinematográfica pueda volver a ser presencial. Y por primera vez en cuatro años, la magna ceremonia podría tener de nuevo un anfritrión.

Vale recordar que en 2019, 2020 y 2021, los Oscar no tuvieron un "host" pero sí varios presentadores de premios, sin embargo, este formato representó una severa caída en los niveles de audiencia; antes, el conductor Jimmy Kimmel fue el anfitrión tanto en 2017, como en 2018, registrando una rating de más de 26 millones de personas, al menos en la segunda edición que condujo el conductor del talkshow Jimmy Kimmel Live!

Antes de él, figuras como Neil Patrick Harris, Ellen DeGeneres, James Franco, Anne Hathaway, Seth MCFarlane, Chris Rock, Alec Baldwin, Steve Martin y Hugh Jackman, sólo por mencionar algunos, condujeron los Premios Oscar.

Las anteriores ediciones de los Premios Oscar tuvieron audiencias aceptables, y por ello para este año, la Academia quiere recuperar a los televidentes y regresará al formato con un anfitrión de la gala; así lo confirmó el presidente de Hulu Originals & ABC Entertainment, Craig Erwich, durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, por su sigla en inglés).

¿Quién sería el presentador de los Oscar 2022?

Un reciente reporte de The Hollywood Reporter revela que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) ya tiene en la mira al actor Tom Holland, que sigue cosechando éxitos por su actuación en Spider-Man: No Way Home y quien está a punto de estrenar Uncharted, una película inspirada en la popular saga de videojuegos del mismo nombre.

Vale recordar que durante la gira de promoción de la más reciente cinta de Spider-Man, el actor inglés de 25 años expresó en una entrevista con dicho medio su intención de en algún momento ser considerado para conducir una edición de los Oscar, quizás la de 2022, aprovechando que hoy más que nunca está de moda el hombre que da vida a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y podría convocar a una gran audiencia el próximo 27 de marzo.