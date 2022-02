NETFLIX: última oportunidad para disfrutar a estos héroes de Marvel | VIDEO

No cabe duda que la plataforma de streaming más poderosa en el mercado actualmente, sigue siendo Netflix, ya que su catálogo es uno de los más numerosos y visitados por sus suscriptores, sin embargo, este mes se ha confirmado que la plataforma dejará de transmitir títulos de la editorial Marvel, que dicho sea de paso, tienen un amplio catálogo todavía.

Los usuarios de la plataforma confirman que en los últimos días ya aparece un mensaje en la pantalla con la leyenda “Último día para ver este título en Netflix: 28 de febrero” en algunas de las producciones que pertenecen a la casa editorial, mismas que por contrato se difunden a través de la señal del gigante de streaming.

En México aún no aparece la leyenda en la versión web, sin embargo, si aparece cuando se lleva a cabo la petición en televisores inteligentes o a través de la app, lo cual no significa que no aparezca próximamente en laptops y computadoras de escritorio.

¿Qué títulos se van de Netflix y a dónde?

Los títulos que dirán adiós en este mes de febrero, son encabezados por el diablo de Hell’s Kitchen, Daredevil, personaje interpretado por Charlie Cox y quien ya hizo su debut en el Marvel Cinematic Universe (MCU) en la última cinta de Spider-Man: No Way Home junto a Tom Holland.

Esa inclusión podría abrirle las puertas para que la serie se mude a la plataforma de Disney Plus, en la que convergen actualmente la mayoría de títulos que están en el poder de Marvel, salvo algunas excepciones como Spider-Man que aún pertenece a Sony.

Además de Daredevil, también dirán adiós, “Jessica Jones”, “Iron Fist”, Luke Cage”, “The Punisher”, así como el crossover de los “Defenders”, mismos que saldrán de la plataforma en el primer minuto de marzo de 2022.

Por el momento se desconoce a qué plataforma se mudarán, sin embargo, es muy probable que migren a la plataforma de Disney Plus por una razón lógica, ya que tanto Marvel como las producciones del Universo Fox, en las que aparecen las producciones de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, aparezcan en el catálogo de la plataforma del ratón.

SEGUIR LEYENDO:

¿Dónde ver '8 Mile' la película de Eminem que cuenta la historia de su vida?

Charlie Cox revela qué viene para Daredevil en el Universo Marvel | VIDEO

Marvel: así se vería Tom Cruise como Iron Man en el multiverso de la locura | VIDEO