Charlie Cox revela qué viene para Daredevil en el Universo Marvel | VIDEO

Uno de los más gratos regresos fue sin duda el de Charlie Cox como Matt Murdock en la película Spider-Man: No Way Home. Y es que desde hacía muchos años, los fanáticos del personaje pedían a Marvel que lo "reviviera" luego de la cancelación de la exitosa serie Daredevil, de Netflix.

Aunque tuvo una pequeña aparición en la cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya, Charlie Cox dio muestra del poder que tiene no sólo como abogado, sino también como superhéroe, ya que enseñó en apenas pocos segundos cómo desarrolló sus otros sentidos y reflejos al detener un ladrillo que los detractores de Peter Parker lanzan a través de la ventana de la casa de la tía May.

Y aunque se esperaba que más adelante Charlie Cox apareciera pero ya como Daredevil, esto ya no fue posible debido a que la idea era centrarse en Spider-Man y su crecimiento a lo largo de la cinta. Sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya había dicho antes del estreno de No Way Home que el actor era el indicado para darle vida al llamado "Diablo de Hell's Kitchen" ahora en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Habla sobre su llegada al UCM

En una entrevista reciente para Supanova Comic-Con & Gaming, Charlie Cox reveló que para él fue muy difícil ocultarle a todos que volvería como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home. "Fue una pesadilla. Creo que no he hecho ninguna entrevista. Todavía no sé cuáles son las reglas. Obviamente, ahora se sabe que salgo en Spider-Man...Pero aparte de eso, no tengo ni idea, y lo poco que sé, obviamente no lo voy a decir", dijo.

Y aunque admitió que mucha gente pedía su regreso a Marvel tras la cancelación de la serie de Netflix, ahora muchos piensan que mintió desde hace mucho tiempo sobre su regreso como Daredevil, pero la realidad es que hasta hacía dos años, nadie de los estudios lo había contactado. De hecho, él mismo pensó que su etapa como el llamado "Hombre sin Miedo" ya había terminado.

Pero ahora que se confirmó su llegada al UCM, Charlie Cox detalló que sí disfrutó participar en Spider-Man: No Way Home. “Amé cada minuto...Espero poder involucrarme mucho, mucho más, durante muchos años. Espero que nunca termine", reconoció el actor inglés de 39 años. De hecho, vale recordar que hace no mucho, Tom Holland dijo que en un futuro le gustaría hacer equipo con Daredevil en el cine, tal cual ocurre en los cómics.

Y después, la pregunta obligada fue ¿qué sigue para el Daredevil/Matt Murdock de Charlie Cox en el Universo Marvel? A lo que el actor respondió que su futuro inmediato aún es incierto, pero sin duda lo que viene será divertido.

"No sé cuáles son sus planes, pero sí, mi esperanza es poder hacer todo lo que se me permita y estar involucrado...Lo único que el hecho de estar en el UCM me permite y que no podíamos hacer con lo de Netflix, es que ahora puedo interactuar con otros personajes", agregó.

SIGUE LEYENDO:

¿Marvel quiere al director de La Liga de la Justicia y Superman para hacer películas en la Fase 5?